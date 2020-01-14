Аваков проинформировал мать убитой Амины Окуевой о ходе дела
Об этом сообщили в пресс-службе министерства внутренних дел Украины.
По информации пресс-службы, встреча состоялась по инициативы матери погибшей — Ирины Каминской. В ходе встречи Аваков проинформировал потерпевшую сторону о ходе дела.
“Тем, кто “заказал” мою дочь, не дает покоя независимость Украины. Поэтому очень важно найти этих людей. В течение двух лет МВД и Национальная полиция Украина занимались делом. То, что я услышала сегодня, заверило меня, что следствие работает в правильном направлении и что никто не даст спуску этим людям, все виновные будут наказаны. Для Амины было очень важно служить бойцом-добровольцем в составе подразделения МВД. Пока мы помним наших героев, страна имеет право на существование”, — цитируют Каминскую в МВД.
Напомним, вечером 30 октября 2017 года под Киевом на железнодорожном переезде расстреляли автомобиль с Адамом Осмаевым и Аминой Окуевой. Окуева погибла от выстрела в голову, а ее муж получил ранение в ногу.
Сообщалось, что Амину Окуеву похоронили в Днепре по мусульманским обычаям. Полиция Киевской области по факту убийства Амины Окуевой открыла уголовное производство по ст. 115 УК Украины — умышленное убийство, которое расценивается как заказное.
- 12 января 2020 года Арсен Аваков сообщил, что полицейские задержали группу киллеров, которые обоснованно подозреваются в ряде убийств, в том числе — в убийстве Амины Окуевой.
- Позже стало известно, что часть из них разоблачили раньше, а теперь задержали предполагаемого организатора убийства.