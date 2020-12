Об этом группа сообщила на своей странице в Instagram. Правда, через некоторое время художники закрыли аккаунт.

Так, группа опубликовала несколько фотографий монолита. Одну – с официального сайта штата Юта, а другую – на тележке, вероятно, возле их склада с подписью: “Есть какие-либо коллекционеры, заинтересованные в официальном инопланетном монолите? Просим 45 тысяч долларов”.

На вопрос подписчиков в комментариях: “Это были вы?”, аккаунт отвечал: “Если под “вами” вы имеете в виду нас, то да”.

Группа выложила фото объекта, найденного в пустыне штата Юта, который позже переместили на гору в Калифорнии.

Основатель коллектива Мэтти Мо в интервью изданию Mashable рассказал, что не опубликовал фото монолита в Румынии, потому что у него на сайте было только три места для фотографий.

“Могу сказать, что мы хорошо известны трюками такого рода, и в настоящее время мы предлагаем подлинные предметы искусства через сервис monoliths-as-a-service”, — рассказал Мо.

Мо объясняет эту затею желанием разыграть всех и отвлечь людей от проблем тяжелого 2020 года.

“Что может быть лучшим окончанием этого плохого года, чем позволить миру на краткий миг подумать, что инопланетяне наладили с нами контакт, а потом разочаровать, что это был просто фокус The Most Famous Artis?”, – сказал он.

Позже художник – в качестве доказательства – опубликовал видео рендера геометрической фигуры, похожей на найденный монолит.

