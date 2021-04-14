Артилерійські й танкові резерви ЗСУ відпрацювали маневри вздовж межі з анексованим Кримом

Артилерійські та танкові резерви Збройних сил України, що виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово анексованим Кримом, за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника.

Про це повідомили у Командуванні Об’єднаних сил ЗСУ.

За легендою, танковий підрозділ ворога спільно з піхотою здійснив спробу прорвати лінію оборони.

Однак розвідка ЗСУ визначила головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію.

Зокрема, підрозділи відпрацювали техніку ведення бою за допомогою протитанкової батареї 100-міліметрових гармат МТ-12 “Рапіра”. Вона швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.

“Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України, тренуються в умовах, наближених до бойових. На перший погляд, може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу значною мірою змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою в особового складу”, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.