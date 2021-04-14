Артилерійські й танкові резерви ЗСУ відпрацювали маневри вздовж межі з анексованим Кримом

Про це повідомили у Командуванні Об’єднаних сил ЗСУ.
За легендою, танковий підрозділ ворога спільно з піхотою здійснив спробу прорвати лінію оборони.
Однак розвідка ЗСУ визначила головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію.
Зокрема, підрозділи відпрацювали техніку ведення бою за допомогою протитанкової батареї 100-міліметрових гармат МТ-12 “Рапіра”. Вона швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.
Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника.
“Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України, тренуються в умовах, наближених до бойових. На перший погляд, може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу значною мірою змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою в особового складу”, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.
Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.
Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).
За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.
При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.
- У п’ятницю, 26 березня, збройні формування Російської Федерації здійснили обстріл позицій Збройних сил України, в результаті чого четверо воїнів загинули, двоє отримали поранення.
- 30 березня Верховна Рада України на позачерговому засіданні ухвалила заяву щодо ескалації російсько-українського збройного конфлікту на Донбасі.
- 31 березня стало відомо, що представники Росії у Тристоронній контактній групі з врегулювання ситуації на Донбасі відмовилися відновлювати режим тиші на Донбасі з 1 квітня.
- Європейське командування збройних сил Сполучених Штатів Америки (EUCOM) привело в максимальну боєготовність армію у зв’язку зі стягуванням озброєння Росії до кордону України та ескалації конфлікту на Донбасі.
- У п’ятницю, 2 квітня, президент США Джо Байден та президент України Володимир Зеленський провели першу телефонну розмову. Байден підтвердив непохитну підтримку США суверенітету та територіальної цілісності України в умовах безперервної агресії Росії на Донбасі та в Криму.