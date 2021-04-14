Covid-19 Украина

обновлено 14.04.2021 в 13:01

Всего:

1887338 (+14553)

Болеют:

406495 (+14553)

Выздоровели:

1442618 (+12384)

Умерло:

38225 (+467)

14:25 Кабмін підтримав приєднання “Ощадбанку” до Фонду гарантування вкладів
14:20 Наталі Портман стала виконавчим продюсером фільму «Дні самотності», в якому зіграє головну роль
14:19 Турчинов відповів Зеленському: «Ганебно відводити війська замість того, щоб звільняти рідну землю»
14:01 Кабмін затвердив Стратегію розвитку оборонно-промислового комплексу
13:42 ФОПи з «червоних» зон отримають 8 тисяч гривень: Шмигаль уточнив, коли надсилати заявки
13:36 Нові iPhone 2022 року матимуть 48-мегапіксельну камеру
Эксклюзив
13:29 «Слуги народу» збирають у Раді підписи за нове позачергове засідання: що хочуть розглянути
13:25 Moderna знизила оцінку ефективності своєї вакцини
13:15 Артилерійські й танкові резерви ЗСУ відпрацювали маневри вздовж межі з анексованим Кримом
12:46 1000 нових центрифуг: Тегеран нарощує потужності збагачення урану
12:34 Кислиця заявив, що Україна зацікавлена, аби США контактували з Росією
12:08 Вийшов трейлер зомбі-хоррора «Армія мерців» від Netflix
11:59 Іран звинуватив Ізраїль у «ядерному тероризмі» на об’єкт зі збагачення урану
11:05 «Укрзалізниця» відновлює регіональне сполучення Львів – Ужгород, яке скасували понад рік тому
11:00 Єлизавета II повернулася до виконання обов’язків після смерті чоловіка
10:35 В Італії хочуть обмежити використання вакцини Johnson&Johnson для людей до 60 років
09:58 Рада сьогодні продовжить розгляд «земельних» правок: трансляція
08:50 Затори у Києві: актуальна ситуація на дорогах столиці у режимі online
08:42 Знову висока смертність: В Україні за минулу добу зафіксовано 14 553 нових випадки COVID-19
07:59 Хіт Lil Nas X «Montero» зник з потокових сервісів у деяких користувачів
07:37 14 квітня 2021 року: яке сьогодні свято, традиції, прикмети, іменини
07:15 14 квітня в Україні прогнозують дощі, а в Карпатах – мокрий сніг
02:46 Королева Єлизавета прокоментувала відсутність Меган Маркл на похороні
01:49 Вовк вважає, що Зеленський піддався на маніпуляції «агентів іноземного впливу»
01:28 Нардепи відстрочили закриття шкіл-інтернатів ще на рік
00:53 Джастін Бібер розповів про перший рік сімейного життя
00:22 Представник Дженіфер Еністон спростував чутки про материнство акторки

13 апреля

23:34 Гарві Вайнштейн у в’язниці «майже осліп» та втрачає зуби, – адвокат
23:02 Reebok презентував колекцію спортивного одягу спільно з Cardi B
22:29 Хенк Азарія перепросив, що озвучив індійського персонажа в «Сімпсонах»
22:07 У Непалі збільшилася популяція однорогих носорогів

Артилерійські й танкові резерви ЗСУ відпрацювали маневри вздовж межі з анексованим Кримом

Артилерійські та танкові резерви Збройних сил України, що виконують бойові завдання вздовж межі з тимчасово анексованим Кримом, за сигналом висунулися у визначені райони задля протидії наступу умовного противника.

Среда, 14 апреля 2021, 13:15

Про це повідомили у Командуванні Об’єднаних сил ЗСУ.

За легендою, танковий підрозділ ворога спільно з піхотою здійснив спробу прорвати лінію оборони.

Однак розвідка ЗСУ визначила головні вогневі сили противника. З метою протидії, в бій введено танковий резерв та протитанкову артилерію.

Зокрема, підрозділи відпрацювали техніку ведення бою за допомогою протитанкової батареї 100-міліметрових гармат МТ-12 “Рапіра”. Вона швидко зайняла вогневі позиції та приступила до знищення цілей.

Командувач Об’єднаних сил Збройних сил України генерал-лейтенант Сергій Наєв розповів, що танкові екіпажі відпрацювали елементи маневрування на відкритій місцевості та зміну позицій, встановлення димової завіси та маскування техніки, вихід на рубіж та знищення противника. 

“Танкові та артилерійські підрозділи, які підпорядковані Командуванню Об’єднаних сил Збройних сил України, тренуються в умовах, наближених до бойових. На перший погляд, може здатися, що сценарій навчань дуже звичний тому, що військовослужбовці відпрацьовують алгоритм дій регулярно. Проте кожного разу значною мірою змінюються цілі та тактичний фон, надаються нові ввідні, поглиблюються й удосконалюються навички ведення бою в особового складу”, – наголосив генерал-лейтенант Сергій Наєв.

Нагадаємо, що 1 квітня Головне управління розвідки Міністерства оборони України поінформувало, що Російська Федерація готова до широкомасштабних провокацій на Донбасі, в тому числі до просування своїх військ углиб території України.

Перед цим начальник Генерального штабу, головнокомандувач Збройними силами України Руслан Хомчак повідомив, що Росія нарощує війська поблизу державного кордону України (зокрема і під виглядом підготовки до навчань “Захід-2021”, котрі проводитимуться спільно з Білоруссю у вересні).

За словами Хомчака, станом на 30 березня вздовж державного кордону України та на тимчасово окупованих територіях були розташовані 28 батальйонних тактичних груп противника. Йдеться, зокрема, про Брянську, Воронезьку, Ростовську області РФ, а також про територію незаконно окупованого українського Криму.

При цьому збройні сили РФ здійснюють поступове нарощування військ поблизу державного кордону України – на півночі, на сході і на півдні.

Теги: військові навчання, ВСУ

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook