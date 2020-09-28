Об этом он написал в колонке для KyivPost, передает агентство “Интерфакс-Украина”.

“С июня 2018 я являюсь независимым членом наблюдательного совета “Укрзализныци”- государственной железной дороги. Я был благодарен за оказанную честь и служил в меру своих возможностей, но сейчас чувствую себя вынужденным уйти в отставку”, – написал Аслунд.

Говоря о причинах этого решения, Аслунд отметил, что считает чрезмерными юридические риски, которым он подвергается как член наблюдательного совета УЗ.

“Хотя нам было обещано страхование ответственности директоров и должностных лиц в нашем соглашении о назначении, что является стандартом для членства в совете директоров, мы не получили такой страховки от нашего акционера, Правительства Украины”, – отметил он.

Кроме того, шведский экономист заявил, что многие решения наблюдательного совета компании руководство “Укрзализныци” не выполняет.

“Правительство также не предоставляет “Укрзализныце” умных нормативных или финансовых условий для модернизации и повышения эффективности (необоснованный земельный налог, тарифы значительно занижены уровнем расходов, настойчивые требования к чрезмерному укомплектованию штатов и т. д.). Эти обстоятельства ставят компанию в шаткое финансовое положение”, – добавил Аслунд.

Кроме этого, он также сообщил, что с апреля 2020 члены наблюдательного совета УЗ не получают зарплату.

“После пяти месяцев задолженности по зарплате я считаю маловероятным, что нынешнее украинское Правительство будет выплачивать какое-то вознаграждение членам наблюдательного совета. Это началось с выступления Президента Владимира Зеленского в Верховной Раде, Парламенте Украины, 4 марта … Но он ввел минимальную заработную плату популистски. В конце апреля Верховная Рада внесла поправки в закон о бюджете, ограничив заработную плату всех государственных служащих, а также членов правления и наблюдательных советов государственных компаний на уровне 10-кратного размера официальной минимальной заработной платы с 1 апреля до конца карантина. Это было представлено как временная крайняя мера, но она продолжается уже пять месяцев и может сохраниться”, – отметил экономист.

“Хуже всего то, что это не поощряет компетентных и честных людей работать на украинское государство и является атакой на хорошее управление. Парламентарии “Слуги народа” нападают на иностранных членов наблюдательных советов государственных украинских компаний за то, что они – иностранцы и им слишком много платят, но с апреля нам ничего не платят”, – добавил он.

По его мнению, основная проблема в том, что Президент и депутаты не верят в хорошее корпоративное управление.

“Мы, иностранные члены наблюдательных советов 13 крупных государственных компаний и банков, много работали, чтобы попытаться улучшить государственные компании Украины. От Президента (единственного президента Украины, которого я никогда не встречал) мы получаем только обиды и препятствия”, – отметил Аслунд.

“В заключение хочу сказать, что я не чувствую себя желанным акционером и не предлагаю приемлемых условий работы, тогда как юридическая ответственность лежит на мне. Это не способ управлять железной дорогой”, – подытожил он.

Аслунд был назначен членом наблюдательного совета АО “Укрзализныци” 20 июня 2018 года.