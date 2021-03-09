Об этом шла речь в эфире телеканала “Прямой“.

Как сообщалось ранее, 4 марта вышла статья пресс-секретаря президента Юлии Мендель для американского аналитического центра Atlantic Council, в которой она написала о борьбе Владимира Зеленского с олигархами как выполнении его предвыборных обещаний.

В комментариях к статье о том, что президент готов бросить вызов любому олигарху, Мендель поспорила со шведским экономистом, старшим научным сотрудником Atlantic Council Андерсом Аслундом. В разгар онлайновой дискуссии Мендель намекнула, что Аслунд критикует Зеленского, потому обижен из-за увольнения из наблюдательного совета “УЗ”.

“Вы прекрасно понимаете, это не очень серьезно выглядит”, — кратко прокомментировал этот разговор Аслунд.

На уточняющий вопрос, могут ли резкие реплики Мендель быть связаны с какими-то старыми конфликтами между ними, Аслунд отметил: “У меня нет вообще никаких связей с ней, я ее не знаю”.

“Я ничего не жду от нее. Я ее не знаю. Эта молодая девушка, она получила высокую должность. И, оказывается, не очень знает, как выполнить такую ​​работу”, — добавил Аслунд.

Также специалист объяснил, что не был уволен из наблюдательного совета, как об этом заявила Мендель, а ушел оттуда из-за проблем с невыплатами заработных плат членам совета.

“В течение последнего полугода ничего не платили, вообще не платили за нашу работу. И это довольно много работы в наблюдательном совете крупного государственного предприятия. И тогда я уволился. Не меня уволили, я ушел, потому что украинский парламент и президент считали, что не надо платить людям, которые сидят в наблюдательных советах, что, конечно, политика по борьбе с коррупцией…”, — отметил он.