Ассоциация городов Украины призывает главу Комитета Верховной Рады Украины по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниила Гетманцева пересмотреть увеличение в 4 раза ставки акцизного налога на ТИЭН, предусмотренное законом №466-ХІ.

Об этом говорится в письме Ассоциации городов Украины к главе Комитета, сообщают #Буквы.

“Повышение ставки на 320% в 2021 году и на 20% ежегодно в дальнейшем приведет к значительному удорожанию для потребителей ТИЭН (табачные изделия для электрического нагрева — ред.) и как следствие к сокращению легального рынка их реализации и соответственно увеличение нелегального”, — говорится в документе.

По мнению экспертов Ассоциации, следствием такого повышения ставки станет уменьшение поступлений как в общегосударственный бюджет, так и местных бюджетов и увеличение теневого рынка.

Специалисты Ассоциации рекомендуют профильному Комитету при доработке правительственного законопроекта №4101 ввести равномерное и постепенное повышение ставок, увеличив размер ставки акцизного налога на табакосодержащие изделия для электрического нагрева (ТИЭН) с 2021 до 2025 года на 50% ежегодно с применением базы.

“Ежегодное равномерное и поэтапное повышение акцизного налога на ТИЭН на 50% сбалансирует ситуацию и позволит защитить легальный рынок их реализации и не допустить потерь как государственном, так и местных бюджетах”, — убеждены в Ассоциации.

Также специалисты Ассоциации городов Украины в своем письме изложили ряд замечаний к правительственным законопроектам №4000, №4100, №4101, которые, в частности, предусматривают изменения в Налоговый и Бюджетный кодекс.

Напомним, 23 сентября в Верховной Раде Украины зарегистрирован правительственный проект закона №4101 “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины и другие законы Украины относительно обеспечения сбалансированности бюджетных поступлений”.