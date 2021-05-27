Асоціація Фіали підтримала податкові ставки «Дія Сіті»

IT-спільнота Європейської бізнес асоціації (ЄБА), президентом якої є новий власник “Української правди” Томаш Фіала, підтримала податкові ставки, прописані у фінальному варіанті законопроєкту щодо “Дія City”.

Про це повідомили на сайті асоціації.

У фінальному компромісному варіанті податкове навантаження з одного фахівця розраховане наступним чином:

ставка 5% податку на доходи фізичних осіб;

1,5% військового збору;

єдиний соцвнесок на рівні 22% з мінімальної зарплати.

“ІТ Комітет асоціації підтримував та підтримує зазначені податкові ставки, задекларовані у законопроєкті № 5376, адже такий рівень навантаження, на думку експертів Асоціації, є оптимальним та має зберегти чинні темпи росту індустрії, а також стимулювати її у подальшому розвитку” – заявили в ЄБА.

Також вони наголосили, що податковому питанню слід приділяти найбільше уваги через глобальну конкуренцію на IT-ринках.

В ЄБА також сподіваються, що законопроєкт № 5376 включать до порядку денного в найближчі пленарні засідання Верховної Ради, “адже його прийняття сприятиме посиленню конкурентоспроможності України на світовому ринку ІТ-послуг”.

При цьому IT-спільнота ЄБА назвала зауваження до законопроєкту, які вважає за доцільне врахувати у процесі формування фінального тексту між 1 і 2 читанням:

збільшити поріг з 1 млн грн до 7 млн грн для цілей обов’язкової реєстрації платниками ПДВ;

встановити 5%-оподаткування ПДФО не лише для заробітної плати, але й на інші виплати (наприклад премії, бонуси тощо);

задекларувати розміри податкового навантаження з проєкту № 5376 на 15 років.

Зазначимо, що на сайті ЄБА вказано, що президентом асоціації є Томаш Фіала. Він обіймав цю посаду двічі: з 2010 по 2015 рік та з 2016 року по сьогодні.

Збіг це, чи ні, але саме 2015 році, коли раптово змінили президента ЄБА на деякий час, юрист Владислав Дулапчій випадково виявив махінації з нерухомістю. У них фігурували новий власник “Української правди”, президент Європейської бізнес-асоціації Томаш Фіала, а також одіозний суддя Сергій Вовк. Тоді суддя допоміг Фіалі незаконно заволодіти горищем на Хрещатику.

Неприємностей бізнесмену підкидувала і його дружина Наталія Фіала. Нагадаємо, що у 2015 році вона припаркувала свій Porsche Cayenne на трамвайній колії, внаслідок чого рух трамваїв паралізувало на три години.

Трамвайне депо звернулося до Печерського суду Києва з позовом про компенсацію матеріальних збитків завданих припиненням пасажиропотоку і блокуванням трамвайних колій автомобілем Porsche Cayenne Наталії Фіали.

Депо вимагало відшкодування 6 тисяч гривень. Однак Фіала судовий розгляд саботувала. До того ж вона відмовлялася оплачувати штраф.

Цікаво ще й те, що у сервісі YouControl керівником ЄБА називають Ганну Дерев’янко, а не Томаша Фіалу. На сайті асоціації вказано, що Дерев’янко – виконавча директорка ЄБА.