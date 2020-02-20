Создатель WikiLeaks Джуллиан Ассанж готов предоставить доказательства того, что в 2017 году президент США Дональд Трамп действительно предлагал ему сделку в обмен на помилование через конгрессмена-республиканца Дейна Рорабахера.

Об этом сообщает The Washington Post.

Накануне адвокат Ассанжа Эдвард Фицджеральд утверждал, что бывший конгрессмен-республиканец США Дейна Рорабахер должен был встретиться с Ассанжем в августе 2017 года, когда он находился в эквадорском посольстве.

В ответ пресс-секретарь Белого дома Стефани Гришам заявила, что эта информация не является правдивой, а президент “никогда не говорил с Рорабехером на эту тему”. Она назвала распространенную информацию “полной выдумкой и ложью”.

Эдвард Фицджеральд, один из адвокатов Ассанжа, сказал судье в Вестминстерском магистратском суде, что Ассанж хочет представить доказательства того, что Трамп действительно предложил ему сделку в 2017 году через Рорабахера.

Он пытался доказать судье, что Дженнифер Робинсон, юрист WikiLeaks, присутствовала, когда Рорабахер сделал предложение Ассанжу.

Окружной судья Ванесса Барайцер постановила, что заявление Робинсон приемлемо в суде, что может привести к вовлечению Трампа в процесс.

При этом сообщается, что встреча Рорабахера с Ассанжем в посольстве не была секретом.

Ныне сам Рорабахер заявляет, что “никогда не говорил с президентом Трампом о Джулиане Ассанже”, а также, что Трамп никогда не просил его встретиться с Ассанжем.

Не ясно, когда команда защиты Ассанжа представит суду свои доказательства того, что Рорабахер стремился заключить сделку с Ассанжем для Трампа.

The Guardian отмечает, что еще в сентябре 2017 года Белый дом подтвердил, что Рорабахер позвонил тогдашнему руководителю аппарата Джону Келли, чтобы поговорить о возможной сделке с Ассанжем. Сам Рорабахер рассказывал Wall Street Journal, что в рамках сделки, которую он предлагал, Ассанжу пришлось бы передать компьютерный диск или другое устройство хранения данных, которое доказало бы, что Россия не причастна к взлому электронных писем.

Как известно, в Америке Ассанжу могут предъявить 18 обвинений, в том числе в заговоре с целью компьютерного взлома и в незаконном получении и публикации секретных данных военного и дипломатического характера на сайте WikiLeaks. Если его признают виновным, ему грозит до 175 лет тюрьмы.

С 2012 года он находился в посольстве Эквадора в Лондоне, чтобы избежать экстрадиции в Швецию из-за обвинений в сексуальных преступлениях, которые он всегда отрицал и которые впоследствии были исключены. 11 апреля 2019 года Ассанж был арестован в посольстве. Это произошло после того, Эквадор отказал Ассанжу в предоставлении убежища, а президент Ленин Морено лишил его эквадорского гражданства, обвинив в попытках дестабилизировать правительство.

В мае 2019 года Лондонский суд приговорил основателя WikiLeaks к 50 неделям заключения за нарушение условий освобождения под залог. Сейчас он находится в тюрьме Бельмарш в Лондоне. США добиваются его экстрадиции.