Covid-19 Украина

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AstraZeneca готовится к испытаниям новой COVID-вакцины в форме спрея

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса. Ее планируют вводить не путем инъекций, а в виде назального спрея.

Четверг, 25 марта 2021, 20:28

Об этом сообщает международная деловая газета Financial Times.

Отмечается, что компания запланировала начать испытания препарата на следующей неделе.

Участниками первой фазы испытаний станут около 300 взрослых в возрасте до 40 лет. Именно на этих добровольцах будут изучать безопасность препарата.

Известно, что участники получат по меньшей мере одну дозу вакцины интраназально. При этом половина добровольцев, которую изберут рандомно, получат бустерную дозу. Исследование рассчитано на четыре месяца.

В случае успешного прохождения первой фазы испытаний компания перейдет к следующим этапам, где эффективность будет изучаться на большем количестве пациентов.

Разработчики говорят, что эту вакцину было бы легче вводить, и она могла бы значительно снизить уровень передачи вируса, поскольку коронавирус преимущественно передается через верхние дыхательные пути.

Напомним, ранее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (DSMB) выразил обеспокоенность из-за того, что “AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности”.

В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.

  • Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
  • В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, ДанияШвецияНорвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, РумынияГермания, Франция, Италия#Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
  • 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
Теги: AstraZeneca, вакцина против коронавируса

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