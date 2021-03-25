AstraZeneca готовится к испытаниям новой COVID-вакцины в форме спрея

Фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет готовятся к испытаниям новой вакцины от коронавируса. Ее планируют вводить не путем инъекций, а в виде назального спрея.

Об этом сообщает международная деловая газета Financial Times.

Отмечается, что компания запланировала начать испытания препарата на следующей неделе.

Участниками первой фазы испытаний станут около 300 взрослых в возрасте до 40 лет. Именно на этих добровольцах будут изучать безопасность препарата.

Известно, что участники получат по меньшей мере одну дозу вакцины интраназально. При этом половина добровольцев, которую изберут рандомно, получат бустерную дозу. Исследование рассчитано на четыре месяца.

В случае успешного прохождения первой фазы испытаний компания перейдет к следующим этапам, где эффективность будет изучаться на большем количестве пациентов.

Разработчики говорят, что эту вакцину было бы легче вводить, и она могла бы значительно снизить уровень передачи вируса, поскольку коронавирус преимущественно передается через верхние дыхательные пути.