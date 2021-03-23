Об этом сообщает The Associated Press.
Отмечается, что представленная информация могла содержать неполное представление об эффективности COVID-вакцины.
В частности, AstraZeneca предоставила информацию, что вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Также компания заявила о 79% эффективности своего препарата по результатам исследования, в котором приняли участие 30 000 человек. При этом среди вакцинированных не было зафиксировано серьезных побочных эффектов и госпитализаций, тогда как среди тех, кто получал плацебо, таких было пять.
Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (DSMB) выразил обеспокоенность из-за того, что “AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности”.
“Мы настоятельно призываем компанию сотрудничать с DSMB для анализа данных об эффективности и обеспечение максимально быстрого обнародования наиболее точных и актуальных данных об эффективности”, – говорится в заявлении.
В компании отметили, что рассматривают возможность сотрудничества.
Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.