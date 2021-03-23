Федеральные органы здравоохранения США заявили, что фармацевтическая компания AstraZeneca, возможно, предоставила "устаревшую информацию" об испытаниях своей вакцины от коронавируса.

Об этом сообщает The Associated Press.

Отмечается, что представленная информация могла содержать неполное представление об эффективности COVID-вакцины.

В частности, AstraZeneca предоставила информацию, что вакцина обеспечивает надежную защиту среди людей всех возрастов. Также компания заявила о 79% эффективности своего препарата по результатам исследования, в котором приняли участие 30 000 человек. При этом среди вакцинированных не было зафиксировано серьезных побочных эффектов и госпитализаций, тогда как среди тех, кто получал плацебо, таких было пять.

Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (DSMB) выразил обеспокоенность из-за того, что “AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности”.

“Мы настоятельно призываем компанию сотрудничать с DSMB для анализа данных об эффективности и обеспечение максимально быстрого обнародования наиболее точных и актуальных данных об эффективности”, – говорится в заявлении.

В компании отметили, что рассматривают возможность сотрудничества.

Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.