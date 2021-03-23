AstraZeneca обновит данные об испытаниях своей COVID-вакцины

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что в течение 48 часов обнародует обновленную информацию об испытаниях своей вакцины от COVID-19.

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такое решение компания приняла после претензий со стороны независимой комиссии США о предоставлении устаревших данных.

Представители AstraZeneca заявили, что “немедленно сконтактируют” с независимой комиссией, которая контролирует испытания, с целью обмена последней информацией об эффективности препарата.

В компании добавили, что предварительные результаты эффективности базировались на показателях 17 февраля.

Напомним, что сегодня Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (DSMB) выразил обеспокоенность из-за того, что “AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности”.