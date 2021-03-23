Covid-19 Украина

обновлено 23.03.2021 в 19:02

Всего:

1565732 (+11476)

Болеют:

266415 (+11476)

Выздоровели:

1268886 (+8044)

Умерло:

30431 (+333)

20:07 Юрчишин рассказал, что руководство «Голоса» ходит в Офис Зеленского
20:04 В штате Иллинойс афроамериканцам выплатят по $25 тыс. компенсации за рабство и расизм в прошлом
19:52 Кабмін скасував самоізоляцію для жителів окупованих територій, які приїжджатимуть на COVID-вакцинацію
19:50 Том Йорк сделал «криповый» ремикс на песню «Creep» для показа бренда Undercover
19:48 AstraZeneca обновит данные об испытаниях своей COVID-вакцины
19:41 Украина обязывает иностранцев сдавать биометрические данные для получения визы
19:39 Извержение Везувия убило жителей Помпеев за 15 минут – исследование
19:27 Стрельба в Колорадо: полиция готовится предъявить обвинения 21-летнему мужчине
19:24 Fashion-блогер Кьяра Ферраньи второй раз стала мамой, – трогательное фото
19:11 Райан Гослинг истекает кровью и отжимается на съемках «Серого человека»: фото
19:09 Лана Дель Рей анонсировала новый альбом
18:59 The Times перепутала Украину с Беларусью
18:55 Microsoft может купить мессенджер Discord за $10 млрд
18:40 Церемония вручения «Оскара» снова пройдет без ведущего
18:37 Юрчишин рассказал, кого из «Голоса» предупредили о возможном исключении из партии
18:18 Был шанс выжить: что известно о смерти 10-летнего львовянина, которого убила крышка люка
18:04 Что значит аббревиатура ACAB?
17:59 30 знаменитостей, у которых «звездные» крестные родители: подборка
17:57 Полиция закрыла производство об избиении журналистки «Прямого» во время штурма Музея Гончара
17:54 До 70% украинцев, переболевших «британским» штаммом COVID-19, нуждаются в реабилитации, – Степанов
17:30 Киев засыпало снегом: фото, видео
17:12 AstraZeneca могла предоставить устаревшую информацию об эффективности вакцины в США
16:34 За сутки коронавирус унес 333 жизни, а вакцины привезли для менее 1% населения – Герасимов
15:54 Президент Южной Кореи привился вакциной AstraZeneca, чтобы участвовать в саммите G-7
15:49 Стало известно, от чего умер 28-летний сын экс-мужа Уитни Хьюстон Бобби Брауна
15:37 Букингемский дворец пересмотрит «политику разнообразия» после заявлений Меган Маркл о расизме
15:05 Суд во Франции запретил деятельность «представительства ДНР» в Марселе
Партнерский материал
14:54 Как привить ребенку любовь к математике
14:43 Лерос заявил, что «слуга» Тищенко с напарником не вернули банку кредит в $2 млн
14:31 Польскому писателю грозит 3 года тюрьмы за оскорбление Дуды в Facebook

AstraZeneca обновит данные об испытаниях своей COVID-вакцины

Фармацевтическая компания AstraZeneca заявила, что в течение 48 часов обнародует обновленную информацию об испытаниях своей вакцины от COVID-19.

Вторник, 23 марта 2021, 19:48

Об этом сообщает агентство Bloomberg.

Такое решение компания приняла после претензий со стороны независимой комиссии США о предоставлении устаревших данных.

Представители AstraZeneca заявили, что “немедленно сконтактируют” с независимой комиссией, которая контролирует испытания, с целью обмена последней информацией об эффективности препарата.

В компании добавили, что предварительные результаты эффективности базировались на показателях 17 февраля.

Напомним, что сегодня Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (DSMB) выразил обеспокоенность из-за того, что “AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности”.

В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.

  • Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
  • В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, ДанияШвецияНорвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, РумынияГермания, Франция, Италия#Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
  • 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
Теги: AstraZeneca, вакцина против коронавируса

Буквы в Google News

Подписаться

Читать #Буквы в Telegram и в Facebook