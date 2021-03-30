Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA), а также Агентства медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.

“Изменение названия на Vaxzevria не влечет за собой никаких других изменений. Но Агентство медицинских продуктов хочет, чтобы ответственные в регионах знали об изменении названия, поскольку маркировка и упаковка могут отличаться от прежних”, – пишет шведский регулятор.

В ЕМА сообщили, что название вакцины было изменено на Vaxzevria 25 марта 2021 года.

Причина смены названия препарата не сообщается.

Напомним, в марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, ДанияШвецияНорвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, РумынияГермания, Франция, Италия#Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.

  • 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
  • 26 марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca.