Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA), а также Агентства медицинских продуктов Швеции.
Отмечается, что изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.
“Изменение названия на Vaxzevria не влечет за собой никаких других изменений. Но Агентство медицинских продуктов хочет, чтобы ответственные в регионах знали об изменении названия, поскольку маркировка и упаковка могут отличаться от прежних”, – пишет шведский регулятор.
В ЕМА сообщили, что название вакцины было изменено на Vaxzevria 25 марта 2021 года.
Причина смены названия препарата не сообщается.
Напомним, в марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
- 26 марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca.