Об этом сообщается на сайте Европейского агентства лекарственных средств (EMA), а также Агентства медицинских продуктов Швеции.

Отмечается, что изменится только внешний вид препарата: в частности, упаковка и маркировка.

“Изменение названия на Vaxzevria не влечет за собой никаких других изменений. Но Агентство медицинских продуктов хочет, чтобы ответственные в регионах знали об изменении названия, поскольку маркировка и упаковка могут отличаться от прежних”, – пишет шведский регулятор.

В ЕМА сообщили, что название вакцины было изменено на Vaxzevria 25 марта 2021 года.

Причина смены названия препарата не сообщается.

Напомним, в марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.