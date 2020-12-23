Британская компания AstraZeneca подала полный пакет данных о своей вакцине от COVID-19 в Агентство по регулированию лекарственных средств и продуктов для здравоохранения Великобритании (MHRA).

Об этом в среду, 23 декабря, сообщает агентство Reuters.

Фактически, AstraZeneca сделала финальный шаг на пути к утверждению вакцины для широкого использования.

“Я рад, что могу сообщить вам, что разработанная здесь, в Великобритании, оксфордская вакцина AstraZeneca представила свой полный пакет данных на утверждение в MHRA”, – сказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.

Сейчас данных о том, когда эксперты MHRA примут окончательное решение по утверждению вакцины нет.