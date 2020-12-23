Об этом в среду, 23 декабря, сообщает агентство Reuters.
Фактически, AstraZeneca сделала финальный шаг на пути к утверждению вакцины для широкого использования.
“Я рад, что могу сообщить вам, что разработанная здесь, в Великобритании, оксфордская вакцина AstraZeneca представила свой полный пакет данных на утверждение в MHRA”, – сказал министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок.
Сейчас данных о том, когда эксперты MHRA примут окончательное решение по утверждению вакцины нет.
- Ранее сообщалось, что известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.
- Первой страной, в которой началась вакцинация стала Великобритания. Прививки против COVID-19 там начали делать 8 декабря.