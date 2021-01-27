Глава шведско-британской фармацевтической компании AstraZeneca выступил в защиту усилий компании по производству вакцины от коронавируса на фоне задержек поставок препарата в ЕС.

Об этом пишет BBC.

Паскаль Сориот сказал итальянской газете La Repubblica, что его команда работает “24 часа в сутки, 7 дней в неделю”, чтобы исправить очень многие проблемы, связанные с производством вакцины.

Он сказал, что производство на два месяца отстает от намеченного плана.

Кроме того, по его словам, позднее решение ЕС подписать контракты дало ограниченное время для устранения проблем с поставками.

В комментарии La Repubblica он подчеркнул, что проблемы с расширением производства вакцин наблюдаются на двух заводах, одном в Нидерландах и одном в Бельгии.

“Это сложно, особенно на ранней стадии, когда вам действительно нужно разобраться со всевозможными проблемами. Хотел бы я сделать лучше? Конечно. Но, знаете, если мы доставим в феврале то, что планировали, это немалый объем. Мы планируем доставить миллионы доз в Европу”, – сказал он.

Сориот добавил, что у компании были похожие проблемы в цепочке поставок в Британию.

“Контракт с Великобританией был подписан за три месяца до европейского соглашения. Так что с Великобританией у нас были три дополнительных месяца, чтобы исправить все сбои, с которыми мы столкнулись”, – сказал он.

По его словам, сейчас AstraZeneca работает с Оксфордским университетом над вакциной, которая будет нацелена на южноафриканский штамм коронавируса.

Ученые предупредили, что существует вероятность того, что южноафриканский вариант COVID-19 может нанести вред эффективности нынешних вакцин.

Вакцина AstraZeneca уже используется в Великобритании, но еще не одобрена ЕС. Ожидается, что Европейское агентство по лекарственным средствам (EMA) даст ей зеленый свет в конце этого месяца.