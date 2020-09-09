Об этом сообщает агентство AFP.

Испытания приостановлены, чтобы дать возможность независимому комитету рассмотреть данные о безопасности вакцины.

“Это нормальное действие, которое должно происходить каждый раз, когда в одном из испытаний оказывается потенциально непонятное заболевание. Пока оно исследуется, это гарантирует сохранение целостности испытаний”, – говорится в заявлении компании.

CNN сообщает, что “потенциально непонятное заболевание” обнаружили во время “стандартной проверки” у волонтера из Великобритании.

Специалисты ожидают, что участник испытаний вскоре поправится.

Сроки прекращения разработки вакцины неизвестны.

Паузы во время клинических испытаний не редкость, но считается, что это впервые произошло при испытании вакцины против коронавируса.

Компания, которая разрабатывает препарат вместе с Оксфордским университетом, является лидером глобальной гонки за вакцину против COVID-19. AstraZeneca – одна из девяти компаний, которые в настоящее время находятся на завершающей стадии испытаний вакцин. 31 августа в США компания начала набирать 30 тыс. волонтеров для участия в испытаниях.