AstraZeneca приобретет Alexion за $39 млрд для расширения исследований по иммунологии

Об этом сообщает агентство Reuters.
Соглашение рассмотрят через неделю, когда AstraZeneca начнет дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, может ли вакцина от COVID-19 быть эффективной на 90%.
Известно, что сумма сделки по покупке составляет более 39 млрд долларов.
“Это прекрасная возможность для нас ускорить наше развитие в иммунологии, попав в новый сегмент болезни, новый сегмент врачей и пациентов, которых мы до сих пор не смогли охватить”, – сказал руководитель AstraZeneca Паскаль Сориот.
Британская фирма заявила, что правление обеих компаний одобрило соглашение, при условии одобрения регуляторами и акционерами, будет закреплена в третьем квартале 2021 года.
Ранее AstraZeneca считали лидером в гонке по разработке вакцины от COVID-19, но компания отстала от Pfizer и BioNTech, а также от Moderna, чьи вакцины показали большую эффективность в поздних стадиях клинических испытаний.
Исследование редких болезней
Alexion получает миллиарды долларов на разработку препаратов для лечения редких заболеваний и продает один из самых дорогих препаратов в мире – Soliris. Этот препарат создан для лечения редких болезней крови. Он может стоить сотни тысяч долларов.
Однако в последнее время акции компании дешевеют, поскольку инвесторы опасаются, что компания не выдержит конкуренции с фирмами, которые производят вакцину от коронавируса.
Хедж-фонд Elliott Management, один из самых мощных инвесторов в мире, месяцами призвал Alexion искать покупателя, а в мае публично призвал руководство к решительным действиям.
Фонд, который проводил частные встречи с компанией, заявил, что подход генерального директора Людвига Хансона по развитию фирмы не работает. Компания движется в неправильном направлении.
AstraZeneca ожидает, что сделка немедленно увеличит основную прибыль и обеспечит прирост синергии до налогообложения около 500 млн долларов в год. Компания также ожидает около 650 млн долларов единовременных денежных расходов в течение трех лет.
Сориот заявил журналистам, что соглашение было результатом эксклюзивных переговоров, и ни один конкурентный участник ни был вовлечен.
- Фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических испытаний комбинации собственной вакцины от коронавируса с российским препаратом “Спутник V”.
- Известные производители вакцин от коронавируса Pfizer и Moderna уже готовятся к массовому производству. Однако о технологии изготовления вакцин известно немного. И разработчики не планируют полностью раскрывать данные о составе своих вакцин.
- Американские компании Pfizer и BioNTech заявили, что окончательный анализ фазы трех испытаний вакцины от коронавируса показывает, что она на 95% эффективна в предотвращении COVID-19 даже у пожилых людей.
- Оксфордская COVID-вакцина вызывает мощный иммунный ответ у взрослых пациентов в возрасте в 60-70 лет. Этот факт вселяет надежду на то, что она может защитить возрастные группы, которые больше всего рискуют заразиться коронавирусом.
- Также стало известно, что вакцина против COVID-19 под кодовым названием AZD1222, над которой работают Оксфордский университет и компания AstraZeneca, показала среднюю эффективность в 70%. Один из режимов дозирования может быть эффективен на 90%.
- Вакцина от коронавируса, произведенная компаниями Pfizer и BioNTech, обеспечивает надежную защиту от COVID-19 в течение 10 дней после введения первой дозы.