AstraZeneca приобретет Alexion за $39 млрд для расширения исследований по иммунологии

Британская AstraZeneca согласилась приобрести американскую фармацевтическую компанию Alexion Pharmaceuticals за 39 млрд долларов в рамках своего самого дорогого соглашения для укрепления позиций в области иммунологии и редких заболеваний.

Об этом сообщает агентство Reuters.

Соглашение рассмотрят через неделю, когда AstraZeneca начнет дальнейшие исследования, чтобы подтвердить, может ли вакцина от COVID-19 быть эффективной на 90%.

Известно, что сумма сделки по покупке составляет более 39 млрд долларов.

“Это прекрасная возможность для нас ускорить наше развитие в иммунологии, попав в новый сегмент болезни, новый сегмент врачей и пациентов, которых мы до сих пор не смогли охватить”, – сказал руководитель AstraZeneca Паскаль Сориот.

Британская фирма заявила, что правление обеих компаний одобрило соглашение, при условии одобрения регуляторами и акционерами, будет закреплена в третьем квартале 2021 года.

Ранее AstraZeneca считали лидером в гонке по разработке вакцины от COVID-19, но компания отстала от Pfizer и BioNTech, а также от Moderna, чьи вакцины показали большую эффективность в поздних стадиях клинических испытаний.

Исследование редких болезней

Alexion получает миллиарды долларов на разработку препаратов для лечения редких заболеваний и продает один из самых дорогих препаратов в мире – Soliris. Этот препарат создан для лечения редких болезней крови. Он может стоить сотни тысяч долларов.

Однако в последнее время акции компании дешевеют, поскольку инвесторы опасаются, что компания не выдержит конкуренции с фирмами, которые производят вакцину от коронавируса.

Хедж-фонд Elliott Management, один из самых мощных инвесторов в мире, месяцами призвал Alexion искать покупателя, а в мае публично призвал руководство к решительным действиям.

Фонд, который проводил частные встречи с компанией, заявил, что подход генерального директора Людвига Хансона по развитию фирмы не работает. Компания движется в неправильном направлении.

AstraZeneca ожидает, что сделка немедленно увеличит основную прибыль и обеспечит прирост синергии до налогообложения около 500 млн долларов в год. Компания также ожидает около 650 млн долларов единовременных денежных расходов в течение трех лет.

Сориот заявил журналистам, что соглашение было результатом эксклюзивных переговоров, и ни один конкурентный участник ни был вовлечен.

Фармацевтическая компания AstraZeneca объявила о начале клинических испытаний комбинации собственной вакцины от коронавируса с российским препаратом “Спутник V”.