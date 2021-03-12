Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в Евросоюз в первом квартале примерно до 30 млн доз.

Об этом сообщает агентство Reuters со ссылкой на датированный 10 марта документ, который был распространен среди европейских чиновников.

Это треть от контрактных обязательств компании и снижение на 25% от обязательств, сделанных в прошлом месяце.

Согласно документу, который был передан представителям ЕС, компания планирует доставить 30,1 млн доз до конца марта и еще 20 млн в апреле. Он не включает прогнозов на май или июнь.

Как отмечает агентство, дефицит станет дальнейшим ударом по планам ЕС относительно вакцинации, которым уже мешают неоднократные задержки поставок вакцин и медленное внедрение вакцинации в некоторых странах.

25 февраля гендиректор AstraZeneca Паскаль Сорио уверял Европейский парламент, что компания попытается доставить 40 млн доз вакцины до конца марта.

Полученный Reuters документ показывает, что 24 февраля компания уже оценила поставки в ЕС только в 34 млн доз в период с января по март, что значительно ниже запланированных контрактом 90 млн доз.

По данным источника Reuters, знакомого с ситуацией, сокращение спровоцировано трудностями, связанными с работой глобальной системы поставок. Первоначальное сокращение поставок было вызвано проблемами производства (нехваткой производственных мощностей).

США, откуда компания AstraZeneca ожидала частично обеспечивать рынок ЕС, заявили, что в ближайшее время не будут экспортировать вакцину.

Согласно контракту с компанией, ЕС законтрактовал у AstraZeneca 300 млн доз вакцины. AstraZeneca обязалась поставить 180 млн доз в период с апреля по июнь.

Вакцина была одобрена для использования в ЕС в конце января.