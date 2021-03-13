Об этом сообщает CNN.
В частности, компания заявила, что ее COVID-вакцина не вызывает образования тромбов. Это побочная реакция не зафиксирована в ходе клинических испытаний. Представители AstraZeneca добавили, что нет причин для сворачивания процесса вакцинации, поскольку связь между препаратом и возникновением тромбоза не установлена.
К тому же регуляторные органы Великобритании и Европейского союза не подтвердили наличие такой побочной реакции.
“Анализ наших показателей безопасности с более 10 млн записей показал, что нет доказательств повышенного риска тромбоэмболии, легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-то партии (вакцины – ред.) или в определенной стране, связанной с вакциной от AstraZeneca от коронавируса”, – говорится в заявлении компании.
- В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.
- Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В последнее время ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния.
- Европейское агентство лекарственных средств (EMA) рекомендует странам Европейского союза продолжить использование вакцину AstraZeneca, несмотря на заявления некоторых стран о появлении тромбов у пациентов.
- Шведско-британская фармацевтическая компания AstraZeneca сократила прогноз поставок вакцины от коронавируса COVID-19 в Евросоюз в первом квартале примерно до 30 млн доз.