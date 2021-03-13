Ряд стран мира заявили о временном прекращении использования вакцины от коронавируса AstraZeneca из-за побочного эффект, что приводит к смертельным последствиям. Однако компания отрицает связь между своей вакциной и этой реакцией.

Об этом сообщает CNN.

В частности, компания заявила, что ее COVID-вакцина не вызывает образования тромбов. Это побочная реакция не зафиксирована в ходе клинических испытаний. Представители AstraZeneca добавили, что нет причин для сворачивания процесса вакцинации, поскольку связь между препаратом и возникновением тромбоза не установлена.

К тому же регуляторные органы Великобритании и Европейского союза не подтвердили наличие такой побочной реакции.

“Анализ наших показателей безопасности с более 10 млн записей показал, что нет доказательств повышенного риска тромбоэмболии, легочной артерии и тромбоза глубоких вен среди представителей какой-либо определенной возрастной группы, пола или в какой-то партии (вакцины – ред.) или в определенной стране, связанной с вакциной от AstraZeneca от коронавируса”, – говорится в заявлении компании.