AstraZeneca вдвое сократила поставки COVID-вакцины в Евросоюз

Об этом сообщает издание Financial Times.
В компании заявили, что задержка поставки вакцины будет временной. На следующей неделе AstraZeneca обещает решить все проблемы.
Отмечается, что причиной сокращения поставок стало то, что пришлось отложить испытания этой партии вакцин.
Поэтому компания планирует доставить 1,3 млн доз в 27 стран-членов ЕС, а также в Исландию и Норвегию. Однако на этой неделе AstraZeneca должна была доставить 2,6 млн доз препарата.
Компания предупредила о сокращении поставок в Еврокомиссию. При этом AstraZeneca обещает выполнить план по поставкам 70 млн доз вакцины в этом квартале.
Издание отмечает, что любая задержка поставки вакцины может стать ударом для кампании по вакцинации в ЕС. Страны блока до сих пор проигрывают по показателям Великобритании, США и Израилю.
Напомним, в феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования. Исследования показывали, что эта вакцина дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
- В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, Дания, Швеция, Норвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, Румыния, Германия, Франция, Италия. #Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
- 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
- В конце марта лидеры Европейского Союза на саммите приняли решение о снятии запрета на экспорт вакцин после затяжного скандала с англо-шведским производителем AstraZeneca.