AstraZeneca вдвое сократила поставки COVID-вакцины в Евросоюз

Фармацевтическая компания AstraZeneca на этой неделе вдвое сократила количество вакцины от COVID-19, которая была предназначены для стран Европейского Союза.

Об этом сообщает издание Financial Times.

В компании заявили, что задержка поставки вакцины будет временной. На следующей неделе AstraZeneca обещает решить все проблемы.

Отмечается, что причиной сокращения поставок стало то, что пришлось отложить испытания этой партии вакцин.

Поэтому компания планирует доставить 1,3 млн доз в 27 стран-членов ЕС, а также в Исландию и Норвегию. Однако на этой неделе AstraZeneca должна была доставить 2,6 млн доз препарата.

Компания предупредила о сокращении поставок в Еврокомиссию. При этом AstraZeneca обещает выполнить план по поставкам 70 млн доз вакцины в этом квартале.

Издание отмечает, что любая задержка поставки вакцины может стать ударом для кампании по вакцинации в ЕС. Страны блока до сих пор проигрывают по показателям Великобритании, США и Израилю.