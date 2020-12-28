Об этом сообщает телеканал Sky.
Изначально общая эффективность вакцины составляла 70%. При этом эффективность вакцин Pfizer и Moderna составила 95% и 94,5% соответственно.
Но Паскаль Сорио, исполнительный директор AstraZeneca, сказал Sunday Times: “Нам кажется, что мы нашли формулу успеха и выяснили, как добиться более высокой эффективности вакцины. Пока не могу больше рассказать, мы это позже опубликуем”.
По его словам, вакцина Oxford/AstraZeneca также будет эффективна против мутировавшего штамма коронавируса, который обнаружен в Великобритании. Сейчас комиссия по сертификации лекарств проверяет данные третьего этапа исследований вакцины AstraZeneca.
Улучшение вакцины Oxford/AstraZeneca является положительным сигналом для правительства, которое заказало 100 миллионов доз вакцины, из которых около 40 миллионов, как ожидается, будут доступны к концу марта.
Доктор Питер Опеншоу, профессор экспериментальной медицины в Имперском колледже Лондона, сказал, что глобальное влияние этой вакцины может быть “намного сильнее”, и что она может значительно ускорить текущую программу вакцинации в Великобритании.
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