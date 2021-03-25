Covid-19 Украина

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AstraZeneca снизила показатель эффективности вакцины — теперь она на уровне 76%

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca снизила на три процентных пункта эффективность своей COVID-вакцины.

Четверг, 25 марта 2021, 10:56

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

“Положительные результаты, которые показали высокий уровень первичного анализа испытания фазы III AZD1222 в США, подтвердили эффективность вакцины, соответствующей предварительно определенном промежуточном анализа, объявленном в понедельник, 22 марта 2021 года”, – сообщили в компании.

Это произошло после того, как независимая группа экспертов выразила обеспокоенность тем, что AstraZeneca не включила обновленные данные и публикует устаревшую информацию.

Теперь компания заявляет, что ее вакцина на 76, а не на 79% эффективна в предотвращении любого симптоматического коронавируса, а также на 100% против тяжелых или критических заболеваний и госпитализации.

Кроме того, препарат все еще предотвращает заражение коронавирусом с симптомами среди людей старше 65 лет в 85% случаев.

Напомним, ранее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (DSMB) выразил обеспокоенность из-за того, что “AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности”.

В феврале Всемирная организация здравоохранения одобрила вакцину от коронавируса компании AstraZeneca и Оксфордского университета для экстренного использования.

  • Исследования показывали, что вакцина от коронавируса COVID-19 производства Oxford/AstraZeneca дает более эффективную защиту, если колоть две дозы с интервалом между ними в три месяца и более.
  • В марте ряд стран заявили о приостановлении использования оксфордской вакцины AstraZeneca из-за поступления информации о возможном образовании тромбов у вакцинированных людей. Это, в частности, ДанияШвецияНорвегия, Эстония, Литва, Люксембург, Латвия, РумынияГермания, Франция, Италия#Буквы собрали всю информацию о панике вокруг вакцины AstraZeneca.
  • 18 марта в регуляционном органе ЕС, Европейском агентстве лекарственных препаратов (EMA), подтвердили, что нет доказательств провоцирования вакциной AstraZeneca от COVID-19 образования тромбов и свертывания крови. После этого ряд европейских стран объявили о возобновлении вакцинации этим препаратом.
Теги: AstraZeneca, вакцина, ефективність, Коронавирус

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