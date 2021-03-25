AstraZeneca снизила показатель эффективности вакцины — теперь она на уровне 76%

Британско-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca снизила на три процентных пункта эффективность своей COVID-вакцины.

Об этом говорится в официальном заявлении компании.

“Положительные результаты, которые показали высокий уровень первичного анализа испытания фазы III AZD1222 в США, подтвердили эффективность вакцины, соответствующей предварительно определенном промежуточном анализа, объявленном в понедельник, 22 марта 2021 года”, – сообщили в компании.

Это произошло после того, как независимая группа экспертов выразила обеспокоенность тем, что AstraZeneca не включила обновленные данные и публикует устаревшую информацию.

Теперь компания заявляет, что ее вакцина на 76, а не на 79% эффективна в предотвращении любого симптоматического коронавируса, а также на 100% против тяжелых или критических заболеваний и госпитализации.

Кроме того, препарат все еще предотвращает заражение коронавирусом с симптомами среди людей старше 65 лет в 85% случаев.

Напомним, ранее Национальный институт аллергии и инфекционных заболеваний США (DSMB) выразил обеспокоенность из-за того, что “AstraZeneca, возможно, включила устаревшую информацию из этого исследования, которая, возможно, предоставила неполное представление данных об эффективности”.