Об этом сообщает американский телеканал CNN.

Работа над картой велась в течение последних 20 лет. Она охватывает 11 млрд лет космической истории Вселенной и включает в себя данные о более чем 2 млн галактик и квазаров (класс астрономических объектов, являющихся одними из самых ярких в видимой Вселенной).

Карта создавалась в рамках международного проекта eBOSS, который стал частью крупного исследования SDSS (“Слоановский цифровой небесный обзор”). В проекте задействованы более сотни ученых из десятков учреждений по всему миру.

“Мы достаточно хорошо знаем и древнюю, и недавнюю историю расширения Вселенной, но в середине был пробел в 11 миллиардов лет. В течение пяти последних лет мы заполняли его и теперь собираемся использовать полученную информацию как основу для наиболее значимых открытий в космологии за последнее десятилетие”, — сообщила космолог из Университета Юты Кайл Доусон.

Наблюдения велись при помощи 2,5-метрового телескопа в обсерватории Апачи-Пойнт в штате Нью-Мексико.

С помощью новой карты исследователи изучают закономерности в распределении галактик и выясняют, как быстро Вселенная расширялась в разные моменты истории.

Ученые установили, что около 6 миллиардов лет назад процесс расширения Вселенной ускорился, и продолжает ускоряться сейчас. Исследователи предполагают, что это может происходить из-за “темной энергии” (по их словам, это согласуется с общей теорией относительности Эйнштейна, но не с нашим нынешним пониманием физики элементарных частиц, и подлежит дальнейшему изучению).

Теперь команда SDSS занята созданием аппаратного обеспечения для картирования звезд и черных дыр и “с нетерпением ожидает новых открытий в последующие 20 лет”.