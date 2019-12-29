Об этом сообщает телеканал CNN.

Так, Кристина Кох вошла в историю в субботу, 28 декабря, установив рекорд самого длинного одиночного космического полета женщиной.

Кох прибыла на Международную космическую станцию 14 марта. По состоянию на 28 декабря она находилась в космосе в течение 289 дней, и превзошла рекорд Пегги Уитсон, которая провела в космосе 288 дней подряд.

“Это замечательная вещь для науки. Мы видим еще один аспект того, как микрогравитация влияет на организм человека в долгосрочной перспективе, и это действительно важно для нашего будущего космического полета, направленного на Луну и Марс”, – сказала она CNN с борта МКС.

Согласно расписанию NASA, Кох останется на станции до февраля 2020 года. Но она не сможет обойти рекорд самого длинного одиночного космического полета астронавта Скотта Келли – 340 дней.

Стоит отметить, что на МКС астронавты обычно находятся в течение шести месяцев.