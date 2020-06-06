Астронавты Даг Херли и Боб Бенкен, которые прилетели на Международную космическую станцию (МКС) на корабле Crew Dragon компании SpaceX, рассказали, чем занимались первую неделю.

Об этом сообщает NASA

За первые семь дней на МКС астронавты ознакомились с медицинскими наборами, амбарами с продуктами питания, системами связи и процедурами безопасности.

Херли и Бенкен также провели исследования космических пузырей в микрожидкостях и распаковали японский аппарат пополнения запасов HTV-9, который прибыл за шесть дней до них.

“Тем временем командир МКС Крис Кэссиди начал настройки оптического оборудования связи на борту японского лабораторного модуля Кибо. Новое высокоскоростное оборудование продемонстрирует передачу больших объемов данных от станции до Земли и обратно”, — рассказали в NASA.

Их коллеги, бортинженеры “Роскосмоса” Анатолий Иванишин и Иван Вагнер на этой неделе наблюдали за радиационной обстановкой на станции.