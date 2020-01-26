Кристина Кох и Лука Пармитано стали первыми в истории астронавтами, которые приготовили в космосе печенье.

Об этом сообщает издание The Guardian.

Астронавты должны были испытать печь на Международной космической станции (МКС), рассчитанную на приготовление пищи в условиях микрогравитации. Данное устройство может пригодиться для длительных космических перелетов.

Пять шоколадных пряников астронавты приготовили в конце декабря, после чего отправили их на Землю в капсуле SpaceX. Как оказалось, для приготовления печенья на МКС уходит значительно больше времени, чем на Земле, где весь процесс занимает всего около 20 минут при температуре 150 градусов Цельсия.

Первый космический пряник пекли около 25 минут, но тесто было сырым, второй — 75 минут. Четвертый и пятый, которые признали удачными, пекли 120 и 130 минут соответственно.

Аромат свежего печенья исходил от всех пряников, кроме первого.

Капсула SpaceX с печеньем прибыла на Землю 7 января 2020 года. Теперь продукт тщательно изучают в лаборатории, чтобы выяснить, не вредно ли его есть.