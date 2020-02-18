Соответствующее заявление Розмари ДиКарло сделала во время сегодняшнего заседания Совбеза ООН.
Заместитель генсекретаря ООН отметила, что в отношениях между Россией и Украиной в последнее время наблюдался определенный прогресс. В частности, она отметила проведение саммита “нормандской четверки” в декабре прошлого года и последовавшие за ним обмен пленными и разведение сил и средств на трех участках на Донбассе.
В то же время ДиКарло подчеркнула, что эти позитивные меры “носят ограниченный характер и могут легко быть обращены вспять”. Сегодняшнюю атаку боевиков в районе Золотого она связала с “отсутствием постоянной политической воли” сторон.
“Сегодняшнее тревожное сообщение о серьезных нарушениях прекращения огня вдоль линии соприкосновения в районе Золотого, а также, как утверждается, применение тяжелой техники вызывают тревогу и напоминают о том, что в отсутствии постоянной политической воли существует реальная опасность того, что снова возникнет насилие”, — сказала она.
ДиКарло выразила надежду, что Совет безопасности ООН “призовет все заинтересованные стороны сделать все возможное, чтобы обеспечить положительную динамику в переговорах, а также проявить политическую волю и гибкость, чтобы достичь договоренности по ключевых шагам”.
Напомним, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.
- Офис генерального прокурора Украины открыл уголовное производство из-за сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе. СБУ уже начала расследование.
- Президент Украины Владимир Зеленский отреагировал на сегодняшнюю атаку оккупантов на Донбассе, назвав ее попыткой сорвать мирный процесс.
- Лидер фракции “Слуги народа” Давид Арахамия усомнился в том, какая из сторон утром 18 февраля начала наступление возле Золотого на Донбассе.