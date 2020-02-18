В связи с атакой боевиков на Донбассе заместитель генсекретаря ООН Розмари ДиКарло призвала все заинтересованные стороны проявить политическую волю.

Соответствующее заявление Розмари ДиКарло сделала во время сегодняшнего заседания Совбеза ООН.

Заместитель генсекретаря ООН отметила, что в отношениях между Россией и Украиной в последнее время наблюдался определенный прогресс. В частности, она отметила проведение саммита “нормандской четверки” в декабре прошлого года и последовавшие за ним обмен пленными и разведение сил и средств на трех участках на Донбассе.

В то же время ДиКарло подчеркнула, что эти позитивные меры “носят ограниченный характер и могут легко быть обращены вспять”. Сегодняшнюю атаку боевиков в районе Золотого она связала с “отсутствием постоянной политической воли” сторон.

“Сегодняшнее тревожное сообщение о серьезных нарушениях прекращения огня вдоль линии соприкосновения в районе Золотого, а также, как утверждается, применение тяжелой техники вызывают тревогу и напоминают о том, что в отсутствии постоянной политической воли существует реальная опасность того, что снова возникнет насилие”, — сказала она.

ДиКарло выразила надежду, что Совет безопасности ООН “призовет все заинтересованные стороны сделать все возможное, чтобы обеспечить положительную динамику в переговорах, а также проявить политическую волю и гибкость, чтобы достичь договоренности по ключевых шагам”.

Напомним, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.