Соответствующее заявление Розмари ДиКарло сделала во время сегодняшнего заседания Совбеза ООН.

Заместитель генсекретаря ООН отметила, что в отношениях между Россией и Украиной в последнее время наблюдался определенный прогресс. В частности, она отметила проведение саммита “нормандской четверки” в декабре прошлого года и последовавшие за ним обмен пленными и разведение сил и средств на трех участках на Донбассе.

В то же время ДиКарло подчеркнула, что эти позитивные меры “носят ограниченный характер и могут легко быть обращены вспять”. Сегодняшнюю атаку боевиков в районе Золотого она связала с “отсутствием постоянной политической воли” сторон.

“Сегодняшнее тревожное сообщение о серьезных нарушениях прекращения огня вдоль линии соприкосновения в районе Золотого, а также, как утверждается, применение тяжелой техники вызывают тревогу и напоминают о том, что в отсутствии постоянной политической воли существует реальная опасность того, что снова возникнет насилие”, — сказала она.

ДиКарло выразила надежду, что Совет безопасности ООН “призовет все заинтересованные стороны сделать все возможное, чтобы обеспечить положительную динамику в переговорах, а также проявить политическую волю и гибкость, чтобы достичь договоренности по ключевых шагам”.

Напомним, сегодня под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время сегодняшней атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.