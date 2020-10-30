В четверг, 29 октября, во французской Ницце исламист с ножом совершил нападение на двух женщин и мужчину. Атака произошла возле базилики Нотр-Дама перед утренней службой.

#Буквы рассказывают, что известно о нападающем, его сообщнике и жертвах.

Жертвы теракта в Ницце

Нападающий убил двух женщин и мужчину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это был “теракт исламистов”.

Прокурор по борьбе с терроризмом отметил, что одной из жертв нападающего стала 60-летняя женщина. Ее имени не называют. Известно лишь то, что террорист фактически обезглавил женщину.

Французские СМИ идентифицировали вторую жертву. Ею стала 44-летняя Симона Баррето Сильва. Женщина родилась в Бразилии, но более 30 лет жила во Франции. Она была матерью троих детей.

После нападения Симона убежала в ближайшее кафе, но впоследствии скончалась от полученных травм. Перед смертью женщина просила передать ее детям, что мама их очень любит.

Третьим убитым стал 55-летний Винсент Локес. Мужчина был набожным католиком и работал в базилике более 10 лет. В момент нападения он открывал двери храма.

Подозреваемый в теракте исламистов

Французские СМИ называют нападающего Брахимом Ауисауи. В прошлом месяце 21-летний мужчина прибыл на лодке из Туниса в Италию, а затем направился в Ниццу, имея при себе только документ из Красного Креста.

Правоохранительные органы Туниса уже заявили, что нападающий не был в списке боевиков.

Во время задержания мужчина несколько раз крикнул “Аллах акбар”. После этого полицейские его расстреляли. По данным СМИ, нападающий находится в реанимации. Его состояние тяжелое.

Нападающий носил с собой Коран, два телефона и 30-сантиметровый нож. Позже полиция нашла еще одну сумку террориста, в которой находилось два ножа, которые не использовались в атаке.

Сообщник террориста

Вечером 29 октября полиция задержала 47-летнего сообщника нападающего. По данным следствия, задержанный вступил в контакт с террористом за день до атаки и предоставил ему мобильный телефон. Сейчас полиция поместила его под стражу.