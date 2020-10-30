#Буквы рассказывают, что известно о нападающем, его сообщнике и жертвах.
Жертвы теракта в Ницце
Нападающий убил двух женщин и мужчину. Президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что это был “теракт исламистов”.
Прокурор по борьбе с терроризмом отметил, что одной из жертв нападающего стала 60-летняя женщина. Ее имени не называют. Известно лишь то, что террорист фактически обезглавил женщину.
Французские СМИ идентифицировали вторую жертву. Ею стала 44-летняя Симона Баррето Сильва. Женщина родилась в Бразилии, но более 30 лет жила во Франции. Она была матерью троих детей.
После нападения Симона убежала в ближайшее кафе, но впоследствии скончалась от полученных травм. Перед смертью женщина просила передать ее детям, что мама их очень любит.
Третьим убитым стал 55-летний Винсент Локес. Мужчина был набожным католиком и работал в базилике более 10 лет. В момент нападения он открывал двери храма.
Подозреваемый в теракте исламистов
Французские СМИ называют нападающего Брахимом Ауисауи. В прошлом месяце 21-летний мужчина прибыл на лодке из Туниса в Италию, а затем направился в Ниццу, имея при себе только документ из Красного Креста.
Правоохранительные органы Туниса уже заявили, что нападающий не был в списке боевиков.
Во время задержания мужчина несколько раз крикнул “Аллах акбар”. После этого полицейские его расстреляли. По данным СМИ, нападающий находится в реанимации. Его состояние тяжелое.
Нападающий носил с собой Коран, два телефона и 30-сантиметровый нож. Позже полиция нашла еще одну сумку террориста, в которой находилось два ножа, которые не использовались в атаке.
Сообщник террориста
Вечером 29 октября полиция задержала 47-летнего сообщника нападающего. По данным следствия, задержанный вступил в контакт с террористом за день до атаки и предоставил ему мобильный телефон. Сейчас полиция поместила его под стражу.
- 29 октября в Ницце у Нотр-Дама мужчина с ножом напал на людей. Погибли две женщины и мужчина, еще несколько человек получили резаные раны.
- Во Франции после трех нападений в день – в Ницце, Авиньоне и у генконсульства Саудовской Аравии – объявили максимальный уровень террористической угрозы.
- В четверг, 29 октября, во французском Лионе задержали мужчину с ножом, который планировал теракт. Перед этим в стране уже состоялись две ножевые атаки.