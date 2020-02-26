На заседании Трехсторонней контактной группы в Минске обсудили новые участки разведения, противодействие распространению коронавируса и атаку возле Золотого.

Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер. По словам Олифер, во время встречи украинская сторона призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста. Особое внимание участников встречи было уделено атаке боевиков в районе Золотого, которая имела место 18 февраля.

“Особенно вопиющим нарушением 18 февраля 2020 стала попытка незаконных вооруженных формирований ОРЛО устроить провокацию, способную поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе. Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран “нормандской четверки” в Париже”, — отметила Олифер.

Помимо этого, было начато обсуждение мер против распространения коронавируса на временно оккупированных территория.

“Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону”, — проинформировала Олифер.