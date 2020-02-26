Об этом сообщила в Facebook пресс-секретарь представителя Украины в Трехсторонней контактной группе Леонида Кучмы Дарка Олифер.
По словам Олифер, во время встречи украинская сторона призвала РФ обеспечить режим прекращения огня, открыть новые КПВВ на линии соприкосновения, освободить удерживаемых лиц, предоставить допуск представителям Международного Комитета Красного Креста.
Особое внимание участников встречи было уделено атаке боевиков в районе Золотого, которая имела место 18 февраля.
“Особенно вопиющим нарушением 18 февраля 2020 стала попытка незаконных вооруженных формирований ОРЛО устроить провокацию, способную поставить под вопрос сам процесс мирного урегулирования на Донбассе. Хотя обсуждение вопроса дополнительных участков разведения продолжается, украинская сторона жестко подчеркнула: попытка прорыва 18 февраля 2020 свидетельствует о желании сорвать выполнение договоренностей лидеров стран “нормандской четверки” в Париже”, — отметила Олифер.
Помимо этого, было начато обсуждение мер против распространения коронавируса на временно оккупированных территория.
“Украинская сторона проинформировала об установлении им необходимых средств контроля за эпидемиологической безопасностью и призвала к аналогичным мерам противоположную сторону”, — проинформировала Олифер.
- Ранее Министр обороны Украины Андрей Загороднюк рассказал, что в настоящее время для разведения сил на Донбассе готовятся три новые точки. 12 февраля Трехсторонняя контактная группа по урегулированию ситуации на Донбассе практически согласовала один из участков разведения сил и средств.
- 18 февраля под огневым прикрытием российские оккупанты перешли к активным наступательным действиям и предприняли попытку продвижения через линию разграничения, начался бой. Боевые действия происходили в Луганской области вблизи населенных пунктов Новотошковское, Ореховое, Крымское, Хутор Вольный (недалеко от Золотого). Во время атаки оккупантов на Донбассе погиб 22-летний гранатометчик Максим Хитайлов.