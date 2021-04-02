2 апреля 25-летний Ной Грин приехал к Капитолию. Около северного въезда он въехал в двух полицейских, которые охраняли вход. После этого парень вышел из машины и стал размахивать ножом. Полицейские стреляли в злоумышленника. Медики забрали его в сознании, но некоторое время спустя парень умер от огнестрельного ранения.

Американский телеканал CNN нашел страницу парня в соцсетях, чтобы выяснить мотив его действий.

В результате нападения на полицейских, Ной травмировал одного из них, тогда как второй умер в больнице вследствие ножевого ранения.

За несколько недель до того, как приехать к Капитолию, он написал о том, что потерял работу и страдает от каких-то болезней. Тогда парень добавил, что “верит в федеральное правительство”, возможно ожидая какой-то помощи.

За два часа до того, как он совершил “атаку на Капитолий”, Грин опубликовал несколько историй в Instagram. В частности, это были ссылки на видеоролики в Instagram с выступлением лидера Нации Ислама, Луиса Фаррахана.

“Правительство США – враг №1 для чернокожих!”,- гласила подпись к одному из видео.

На прошлой неделе Грин написал в Instagram о том, что, по его мнению, Фаррахан спас его “после ужасных страданий, которые я перенес”. При этом, он отметил ЦРУ, ФБР и правительство США.

У него поинтересовались, что случилось, на что Грин ответил:

“Я перенес несколько домашних взломов, пищевые отравления, нападения, несанкционированные операции в больнице, контроль над разумом”.

В 2019 году Грин окончил Университет Кристофера Ньюпорта в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, со степенью бакалавра финансов в соответствии с программой, полученной при поступлении в университет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что у него есть водительские права штата Вирджиния.

На сайте университета, где Грин представлял команду по легкой атлетике, сказано, что он родился в Фэрли, Западная Вирджиния, а “человек в истории, с которым он больше всего хотел бы встретиться, – это Малкольм Икс”.

В сообщении от 17 марта в Facebook Грин написал, что считает Фаррахана “Иисусом, Мессией”, и что Фаррахан “сыграл важную роль в моем пробуждении и в работе всей жизни”. Грин подписал сообщение “Брат Ной X”.

“Честно говоря, последние несколько лет были тяжелыми, а последние несколько месяцев – еще тяжелее… Меня провели через некоторые самые сложные, невообразимые испытания в моей жизни”, – написал он.

Грин писал, что потерял работу, так как у него было много проблем со здоровьем и ему пришлось их решить.

После этого он начал искать “духовный путь”.

“Моя вера – одна из немногих вещей, которые смогли пронести меня через это время, и моя вера основана на вере достопочтенного Луиса Фаррахана как Иисуса, Мессии, последнего божественного напоминания среди нас. Я считаю его своим духовным отцом. Без его руководства, его слова и его учений, которые я усвоил по пути, я не смог бы продолжить”.

В тот же день Грин загрузил изображение сертификата, на котором было указано, что он сделал подарок народу ислама в размере 1085 долларов. Он также разместил ссылки на видеозаписи нескольких выступлений Фаррахана. Одно из видео с выступлением Фаррахана в 1996 году называлось “Божественное разрушение Америки”.

В своем сообщении в Facebook Грин написал, что он “неосознанно” принимал лекарства и страдал от побочных эффектов.

“Фаррахан здесь, чтобы спасти меня и остальное человечество, даже если это означает столкновение со смертью! Будьте готовы отказаться от себя и следовать за ним, возьмите свой крест”, – написал он.

После того как Грин совершил атаку на Капитолий – его записи в соцсетях заблокировали.

“После этого ужасного события мы думаем о полиции Капитолия и их близких. Мы обозначили инцидент в соответствии с нашей политикой в ​​отношении опасных лиц и организаций, что означает, что мы удалили учетные записи подозреваемого из Facebook и Instagram и удаляем любой контент, который восхваляет, поддерживает или показывает атаку или подозреваемого. Мы поддерживаем контакт с правоохранительными органами, пока они проводят расследование”, – сказал в комментарии CNN представитель компании Facebook.