Американский телеканал CNN нашел страницу парня в соцсетях, чтобы выяснить мотив его действий.
В результате нападения на полицейских, Ной травмировал одного из них, тогда как второй умер в больнице вследствие ножевого ранения.
За несколько недель до того, как приехать к Капитолию, он написал о том, что потерял работу и страдает от каких-то болезней. Тогда парень добавил, что “верит в федеральное правительство”, возможно ожидая какой-то помощи.
За два часа до того, как он совершил “атаку на Капитолий”, Грин опубликовал несколько историй в Instagram. В частности, это были ссылки на видеоролики в Instagram с выступлением лидера Нации Ислама, Луиса Фаррахана.
“Правительство США – враг №1 для чернокожих!”,- гласила подпись к одному из видео.
На прошлой неделе Грин написал в Instagram о том, что, по его мнению, Фаррахан спас его “после ужасных страданий, которые я перенес”. При этом, он отметил ЦРУ, ФБР и правительство США.
У него поинтересовались, что случилось, на что Грин ответил:
“Я перенес несколько домашних взломов, пищевые отравления, нападения, несанкционированные операции в больнице, контроль над разумом”.
В 2019 году Грин окончил Университет Кристофера Ньюпорта в Ньюпорт-Ньюсе, штат Вирджиния, со степенью бакалавра финансов в соответствии с программой, полученной при поступлении в университет. Источник в правоохранительных органах сообщил, что у него есть водительские права штата Вирджиния.
На сайте университета, где Грин представлял команду по легкой атлетике, сказано, что он родился в Фэрли, Западная Вирджиния, а “человек в истории, с которым он больше всего хотел бы встретиться, – это Малкольм Икс”.
В сообщении от 17 марта в Facebook Грин написал, что считает Фаррахана “Иисусом, Мессией”, и что Фаррахан “сыграл важную роль в моем пробуждении и в работе всей жизни”. Грин подписал сообщение “Брат Ной X”.
“Честно говоря, последние несколько лет были тяжелыми, а последние несколько месяцев – еще тяжелее… Меня провели через некоторые самые сложные, невообразимые испытания в моей жизни”, – написал он.
Грин писал, что потерял работу, так как у него было много проблем со здоровьем и ему пришлось их решить.
После этого он начал искать “духовный путь”.
“Моя вера – одна из немногих вещей, которые смогли пронести меня через это время, и моя вера основана на вере достопочтенного Луиса Фаррахана как Иисуса, Мессии, последнего божественного напоминания среди нас. Я считаю его своим духовным отцом. Без его руководства, его слова и его учений, которые я усвоил по пути, я не смог бы продолжить”.
В тот же день Грин загрузил изображение сертификата, на котором было указано, что он сделал подарок народу ислама в размере 1085 долларов. Он также разместил ссылки на видеозаписи нескольких выступлений Фаррахана. Одно из видео с выступлением Фаррахана в 1996 году называлось “Божественное разрушение Америки”.
В своем сообщении в Facebook Грин написал, что он “неосознанно” принимал лекарства и страдал от побочных эффектов.
“Фаррахан здесь, чтобы спасти меня и остальное человечество, даже если это означает столкновение со смертью! Будьте готовы отказаться от себя и следовать за ним, возьмите свой крест”, – написал он.
После того как Грин совершил атаку на Капитолий – его записи в соцсетях заблокировали.
“После этого ужасного события мы думаем о полиции Капитолия и их близких. Мы обозначили инцидент в соответствии с нашей политикой в отношении опасных лиц и организаций, что означает, что мы удалили учетные записи подозреваемого из Facebook и Instagram и удаляем любой контент, который восхваляет, поддерживает или показывает атаку или подозреваемого. Мы поддерживаем контакт с правоохранительными органами, пока они проводят расследование”, – сказал в комментарии CNN представитель компании Facebook.
- Полиция США заблокировала Капитолий из-за угрозы безопасности. Неизвестный мужчина протаранил заграждение и наехал на полицейских, охранявших его. Затем он вышел из машины, размахивая ножом. В него выстрелили.
- Полиция Капитолия сообщила о том, что один из их коллег погиб вследствие нападения неизвестного. Он получил ножевое ранение.