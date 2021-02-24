Об этом рассказывают #Буквы.
Где будет проходить матч: в Бергамо на стадионе Атлети Адзурри д’Италия.
Когда: в 22:00 по киевскому времени.
Онлайн-трансляция: посмотреть матч пожно будет на канале “Футбол 2”, на сервисе MEGOGO, на сайте isport.ua.
Главный судья: Тобиас Штилер (Германия).
Ориентировочные составы:
“Аталанта”: Голлини, Толо, Ромеро, Джимшити, Мел, где Роон, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата.
“Реал”: Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Мэнди, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Диас.
Травмированы: Хатебур – Рамос, Марсело, Карвахаль, Вальверде, Одриосола, Милитао, Родриго, Азар, Бензема.
- 23 февраля прошел матч 1/8 финала Лиги чемпионов между командами “Лацио” и “Бавария”.