Сегодня, 24 февраля, итальянский футбольный клуб "Аталанта" примет мадридский "Реал" в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов 2020/21.

Об этом рассказывают #Буквы.

Где будет проходить матч: в Бергамо на стадионе Атлети Адзурри д’Италия.

Когда: в 22:00 по киевскому времени.

Онлайн-трансляция: посмотреть матч пожно будет на канале “Футбол 2”, на сервисе MEGOGO, на сайте isport.ua.

Главный судья: Тобиас Штилер (Германия).

Ориентировочные составы:

“Аталанта”: Голлини, Толо, Ромеро, Джимшити, Мел, где Роон, Фройлер, Госенс, Пессина, Иличич, Сапата.

“Реал”: Куртуа, Васкес, Варан, Начо, Мэнди, Кроос, Каземиро, Модрич, Асенсио, Винисиус, Диас.

Травмированы: Хатебур – Рамос, Марсело, Карвахаль, Вальверде, Одриосола, Милитао, Родриго, Азар, Бензема.