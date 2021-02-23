Об этом рассказывают #Буквы.
Где: Национальная Арена Бухареста.
Когда: в 22:00 по киевскому времени.
Где смотреть онлайн: на телеканале “Футбол 1” и сервисе MEGOGO.
Арбитры: главным арбитром будет Феликс Брых (Германия).
Ориентировочные составы:
“Атлетико”: Облак — Савич, Фелипе, Эрмосо — Льоренте, Коке, Кондогбия, Сауль, Лоди — Фелиш, Суарес.
“Челси”: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо — Маунт, Жиру, Вернер.
Травмированы: Хосе Хименес, Янник Феррейра-Карраско, Шиме Врсалько – Тиаго Силва.
Дисквалифицирован: Киран Триппьер (“Атлетико”).
- 18 февраля состоялся первый матч плей-офф 1/16 финала Лиги Европы 2020/2021 между командами Маккаби” (Тель-Авив, Израиль) – “Шахтер” (Донецк, Украина).