23 февраля состоится матч первой игры 1/8 финала Лиги чемпионов между "Атлетико" и "Челси".

Об этом рассказывают #Буквы.

Где: Национальная Арена Бухареста.

Когда: в 22:00 по киевскому времени.

Где смотреть онлайн: на телеканале “Футбол 1” и сервисе MEGOGO.

Арбитры: главным арбитром будет Феликс Брых (Германия).

Ориентировочные составы:

“Атлетико”: Облак — Савич, Фелипе, Эрмосо — Льоренте, Коке, Кондогбия, Сауль, Лоди — Фелиш, Суарес.

“Челси”: Менди — Аспиликуэта, Зума, Рюдигер — Джеймс, Канте, Ковачич, Алонсо — Маунт, Жиру, Вернер.

Травмированы: Хосе Хименес, Янник Феррейра-Карраско, Шиме Врсалько – Тиаго Силва.

Дисквалифицирован: Киран Триппьер (“Атлетико”).