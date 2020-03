Об этом сообщают #Буквы со ссылкой на Twitter-аккаунты автогигантов.

Таким образом Audi и Volkswagen отреагировали на рекомендации ВОЗ о социальном дистанцировании.

В новом логотипе Audi все четыре кольца разошлись на расстояние друг от друга.

“Оставайтесь дома, соблюдайте дистанцию, будьте здоровы, поддерживайте друг друга – мы вместе”, – призывает Audi.

Stay at home, keep your distance, stay healthy, support each other – we are in this together. As a global company and a global community, our highest priority is to identify any opportunities to #flattenthecurve.

Stay safe. pic.twitter.com/itMvRPcV33

— Audi (@AudiOfficial) March 18, 2020