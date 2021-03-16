Об этом сообщил главный инженер компании Маркус Дюсманн, информирует немецкое издание Automobilewoche.

По его словам, бензиновый мотор W12, который сейчас находится на стадии разработки, станет последним, который выпустит компания. Он будет использоваться во флагманском седане А8 Horch. С завершением жизненного цикла двигателя, его производство прекратится.

Дюсманн рассказал, что специалисты Audi больше не будут совершенствовать двигатель V10, который сейчас устанавливают на новых моделях Audi R8 и Lamborghini Huracan.

Зато Audi сконцентрируется на модернизации уже имеющихся силовых агрегатов, чтобы соответствовать экологическим стандартам “Евро-7”. Напомним, что эти стандарты вступают в силу с 2025 года.

Audi планирует в течение ближайших 10-15 лет полностью отказаться от классических бензиновых и дизельных двигателей, в том числе и от гибридных установок.