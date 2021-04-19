Про це пише портал The Verge.

Audi поступово відмовляється від двигунів внутрішнього згоряння, тому шанхайський концепт – електричний. Місткість акумуляторної батареї – близько 100 кВтг.

A6 e-tron concept зможе проїхати на одному заряді акумуляторів до 700 км, а подвійний електричний двигун зможе розвивати до 350 кВт (459 кінських сил) і 800 Нм крутного моменту. Це дасть можливість розганятися до 100 км/год менше ніж за 4 секунди.

Крім того, A6 concept використовує 800-В архітектуру, а також підтримує зарядні станції потужністю до 270 кВт. В ідеальних умовах його можна буде заряджати від 5 до 80% за 25 хвилин, а 10 хвилин зарядки повинно бути достатньо для того, щоб проїхати 300 км.

Виглядає шоу-кар досить ефектно, але стримано: гладкі борти, приховані дверні ручки й камери заднього виду замість дзеркал. Також він обладнаний 22-дюймовими колесами, а передні фари можна використовувати як проєктор, припаркувавшись біля стіни: на неї буде транслюватися зображення відеогри, яку розробили спеціально для концепту.

Задні ліхтарі виготовлені по OLED-технології. Крім того, передбачено по три діодних проєктори з боків – для створення світлових ефектів на асфальті, коли відкриваються двері.

Зазначається, що продажі седанів в США практично впали, оскільки покупців як і раніше приваблює висока посадка і місце для зберігання позашляховиків і вантажівок.

Автомобільні компанії, в тому числі Audi, також зацікавлені в тому, щоб підштовхнути споживачів до цих автомобілів, які зазвичай приносять основний прибуток.

Передбачається, що серійне виробництво електромобілів компанія Audi запустить в другій половині 2022 року.