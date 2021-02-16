Оприлюднені нещодавно аудіозаписи від 2012 року з кабінету голови КДБ Білорусі Вадима Зайцева навряд чи вплинуть на хід судового розгляду у "справі Шеремета".

Про це розповів в інтерв’ю #Буквам адвокат Станіслав Кулик – захисник одного із фігурантів вказаної справи, музиканта й ветерана АТО Андрія Антоненка.

“По-перше, ця інформація з’явилася у закордонних ЗМІ у той момент, коли розслідування завершили і передали до суду. На наш погляд, ця інформація мало на що може вплинути. Адже всі можливі докази зібрано, вони в суді. Так, якщо буде доведено, що певна інформація в момент передачі справи до суду не була відома – її можуть долучити. Але наразі жодних фактів, що органам досудового слідства ці записи передали – у нас немає”, – пояснив Кулик.

Він зазначив, що вказані записи також мають дослідити українські експерти, “встановити, що на аудіо зафіксовані певні люди”.

Кулик уточнив, що якби українські експерти підтвердили оригінальність цих аудіозаписів, то це були б докази на користь обвинувачених – Андрія Антоненка, Юлії Кузьменко та Яни Дугар.

Проте адвокат наголосив, що наразі вказані записи ні на що не впливають, й він сумнівається, що вказані матеріали загалом долучать до справи.

“Якщо ці записи використовуватимуть в українських судах – потрібні висновки експертних установ України. І якщо оригінальність записів підтвердиться – це свідчитиме на користь обвинувачених. Бо немає доказів про зв’язок між ними і КГБ Білорусі. Але поки що це ні на що не впливає. Більше того: у нас в суді провадження щодо трьох людей. І, відповідно, докази до суду мають подавати саме щодо цих людей. Не думаю, що Національна поліція буде ці матеріали долучати, бо вони свідчитимуть проти обвинувачення”, – заявив Кулик.

Адвокат нагадав, що Національна поліція допитала ексзаступника спецпідрозділу “Алмаз” МВС Білорусі Ігоря Макара, який отримав записи з кабінету голови КДБ Білорусі й став інформатором щодо них.

Проте, за словами Кулика, цей допит – лише “імітація роботи”, оскільки немає жодної інформації, що, окрім допиту, відбувалися хоч якісь слідчі дії й експертизи.

“Нацполіція як орган досудового слідства мала публічно реагувати на інформацію про записи з кабінету Зайцева. Макар заявляв, що записи справжні. І якби не було реакції, українське суспільство б не сприйняло це. Тому поліція його допитала. Але, на мою думку, це лише імітація роботи. Тому що у нас немає інформації, що, окрім допиту Макара, відбувалися бодай якісь слідчі дії. Чи експертизи. Можна багато говорити, що це є таємниця слідства, що все під сімома замками і триває розслідування. Але якщо Макар говорив правду – то це компетенція зовсім інших структур. Якщо до вбивства Шеремета причетні посадовці чи спецслужби іншої країни – то це загроза національній безпеці. І цим має займатися Служба безпеки України”, – наголосив Кулик.

Адвокат назвав логічною версію, що “якщо Шеремет був громадянином Білорусі, був опозиційним владі, його журналістська робота йшла не на користь цієї влади – його могли усунути”.

“Але з тих матеріалів, які ми бачили у справі, цю версію не відпрацьовували. Не знаю чому: через некомпетентність чи спеціально. Але при цьому не забули згадати захоплення ультранаціоналістичними поглядами і культивацію величі арійської раси”, – підсумував Кулик.