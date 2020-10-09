Госаудитслужба заявила, что из-за финансовых нарушений в "Нафтогазе" государственный бюджет потерял 75,5 млрд гривен. Председатель правления НАК Андрей Коболев заявил, что это связано с долгами частных посредников.

Об этом сообщают #Буквы.

В четверг, 8 октябрю, издание “Экономическая правда” опубликовало фрагмент письма на имя премьер-министра Дениса Шмігаля от главы Госаудитслужбы Геннадия Плиса. В нем говорится о результатах проведенного службой аудита деятельности НАК “Нафтогаз” за период с 01.10.2018 по 31.12.2019 года.

Согласно документу, аудиторы выявили нарушения, которые привели к тому, что государственный бюджет недополучил 75,5 млрд гривен.

“В общем ревизией “Нафтогаза” установлены финансовые нарушения и выявлены факты неэффективных управленческих действий или рисковых операций, которые привели или могут привести к потерям финансовых и материальных ресурсов на сумму 176 млрд гривен, в том числе финансовых нарушений, которые привели к потерям в 75,5 млрд гривен“, — говорится в письме.

В итоге Госаудитслужба предложила НАК “Нафтогаз Украины” устранить нарушения и привлечь к ответственности виновных лиц, а также перечислить указанную сумму дивидендов в государственный бюджет.

Впоследствии глава правления НАК “Нафтогаз Украины” Андрей Коболев в эфире “Прямого” прокомментировал указанный аудит. По его словам, эта сумма, вероятно, связана с начислением резерва сомнительных долгов, которое влияет на сумму выплаченных в итоге дивидендов.

“Это очень старая история, она тянется, кажется, с 16 года — это спор со многими правительствами на тему того, имеем ли мы не имеем право (начислять такой резерв долгов — ред.). Но есть закон Украины, который четко говорит, что такие компании, как “Нафтогаз” , которые представляют собой общественный интерес, а “Нафтогаз” точно попадает в эту категорию, обязаны пользоваться международными стандартами бухгалтерской отчетности или финансовой отчетности. И эти стандарты говорят, что такие резервы мы должны начислять. Когда компания такой резерв насчитывает на сумму этого резерва компания уменьшает свою чистую прибыль. И, соответственно, это влияет на дивиденды”, — сказал Коболев.

Также глава правления объяснил, что несмотря на долги частных посредников, “Нафтогаз” должен был поставлять им газ по решению правительства.

Коболев заявил, что шумиха вокруг этого аудита обусловлена открытой позицией “Нафтогаза” и тем, что эти миллиардные долги будет покрывать государственный бюджет.