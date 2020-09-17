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Аукционный дом Christie’s выставит на торги скелет динозавра

Британский аукционный дом Christie's выставит на торги скелет одного из крупнейших известных тираннозавров.

Четверг, 17 сентября 2020, 19:07

Об этом сообщает Reuters.

Динозавр, известный как Стэн, возрастом около 67 миллионов лет, был обнаружен в 1987 году в Южной Дакоте палеонтологом-любителем Стэном Сакрисоном.

По словам главы отдела науки и естествознания Christie’s Джеймса Хислопа, изначально ученые ошибочно приняли его за трицератопса.

Останки трицератопса относительно распространены в палеонтологическом мире, поэтому кости не вызывали особого интереса, пока Сакрисон не отвез их в Институт Блэк-Хиллз в Южной Дакоте в 1992 году.

Там исследователи довольно быстро поняли, что в их руках есть что-то особенное. Они переклассифицировали Стэна и начали новый поиск, чтобы обнаружить остальные кости.

Длина Стэна составляет более 12 метров, а высота – около 4-х. Он также примечателен двумя сросшимися позвонками. По мнению ученых, при жизни динозавр сломал себе шею, но сумел выжить.

  • На территории Марокко обнаружены останки древнейшего из известных ученым стегозавра. По данным исследователей, динозавр жил на Земле около 168 млн лет назад.
  • Ранее палеонтологи из Альбертского университета в Канаде заявили, что им удалось найти и изучить самого большого в мире тираннозавра.
Теги: Christie's, аукцион, динозавр

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