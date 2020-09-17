Аукционный дом Christie’s выставит на торги скелет динозавра

Британский аукционный дом Christie's выставит на торги скелет одного из крупнейших известных тираннозавров.

Об этом сообщает Reuters.

Динозавр, известный как Стэн, возрастом около 67 миллионов лет, был обнаружен в 1987 году в Южной Дакоте палеонтологом-любителем Стэном Сакрисоном.

По словам главы отдела науки и естествознания Christie’s Джеймса Хислопа, изначально ученые ошибочно приняли его за трицератопса.

Останки трицератопса относительно распространены в палеонтологическом мире, поэтому кости не вызывали особого интереса, пока Сакрисон не отвез их в Институт Блэк-Хиллз в Южной Дакоте в 1992 году.

Там исследователи довольно быстро поняли, что в их руках есть что-то особенное. Они переклассифицировали Стэна и начали новый поиск, чтобы обнаружить остальные кости.

Длина Стэна составляет более 12 метров, а высота – около 4-х. Он также примечателен двумя сросшимися позвонками. По мнению ученых, при жизни динозавр сломал себе шею, но сумел выжить.