Аукционный дом Christie’s выставит на торги скелет динозавра

Об этом сообщает Reuters.
Динозавр, известный как Стэн, возрастом около 67 миллионов лет, был обнаружен в 1987 году в Южной Дакоте палеонтологом-любителем Стэном Сакрисоном.
По словам главы отдела науки и естествознания Christie’s Джеймса Хислопа, изначально ученые ошибочно приняли его за трицератопса.
Останки трицератопса относительно распространены в палеонтологическом мире, поэтому кости не вызывали особого интереса, пока Сакрисон не отвез их в Институт Блэк-Хиллз в Южной Дакоте в 1992 году.
Там исследователи довольно быстро поняли, что в их руках есть что-то особенное. Они переклассифицировали Стэна и начали новый поиск, чтобы обнаружить остальные кости.
Длина Стэна составляет более 12 метров, а высота – около 4-х. Он также примечателен двумя сросшимися позвонками. По мнению ученых, при жизни динозавр сломал себе шею, но сумел выжить.
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