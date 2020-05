Об этом пишет Reuters.

Лунный метеорит NWA 12691 весом был найден в пустыне Сахара.

Отмечается, что он считается пятым по величине куском Луны из найденных на нашей планете.

“Ощущение, что вы держите в руках кусочек другого мира незабываемо. Это настоящий кусочек луны. Он размером с футбольный мяч”, – отметил глава отдела естествознания и науки Christie Джеймс Хислоп.

Ученые подтвердили лунное происхождение метеорита, сравнив его с образцами, которые привезли на Землю астронавты миссии “Аполлон”.

Стартовая цена камня составляет 2 млн фунтов стерлингов ($2,49 млн).

A moon rock, weighing over 13.5 kg will go on private sale at Christie’s. Known as NWA 12691, it is thought to be the fifth largest piece of the moon ever found on earth https://t.co/mi33PXKzgK pic.twitter.com/hHn55adshH

— Reuters (@Reuters) April 30, 2020