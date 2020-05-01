Об этом пишет Reuters.

Лунный метеорит NWA 12691 весом был найден в пустыне Сахара.

Отмечается, что он считается пятым по величине куском Луны из найденных на нашей планете.

“Ощущение, что вы держите в руках кусочек другого мира незабываемо. Это настоящий кусочек луны. Он размером с футбольный мяч”, – отметил глава отдела естествознания и науки Christie Джеймс Хислоп.

Ученые подтвердили лунное происхождение метеорита, сравнив его с образцами, которые привезли на Землю астронавты миссии “Аполлон”.

Стартовая цена камня составляет 2 млн фунтов стерлингов ($2,49 млн).

Фото: Christie’s