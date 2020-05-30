Об этом сообщили на сайте перевозчика.
На сайте указано, что бронировать билеты можно из Вены в Киев (аэропорт “Борисполь”) с 22 июня.
22 июня авиакомпания также начнет летать в Белград, Грац, Инсбрук, Кошице, Милан, Ниццу, Прагу, Сплит и Варшаву.
Стоит отметить, что до карантина авиакомпания также летала в Одессу, но пока билеты в южный город Украины недоступны.
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