Австрийская авиакомпания Austrian Airlines с 22 июня планирует возобновить регулярные рейсы в Киев после трех месяцев приостановки полетов в связи с пандемией коронавируса.

Об этом сообщили на сайте перевозчика.

На сайте указано, что бронировать билеты можно из Вены в Киев (аэропорт “Борисполь”) с 22 июня.

22 июня авиакомпания также начнет летать в Белград, Грац, Инсбрук, Кошице, Милан, Ниццу, Прагу, Сплит и Варшаву.

Стоит отметить, что до карантина авиакомпания также летала в Одессу, но пока билеты в южный город Украины недоступны.

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