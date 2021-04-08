Министр внутренних дел хочет ввести уголовную ответственность за "преследование". Официально это объясняют борьбой против домашнего и полового насилия, однако формулировки законопроекта выписаны так, что под криминал может попасть любой, даже журналисты.

Об этом пишет издание Bihus.Info со ссылкой на копии соответствующего законопроекта от Арсена Авакова.

26 марта Министерство внутренних дел, за личной подписью министра Арсена Авакова, подало на рассмотрение Кабинета Министер проект изменений в Уголовный и Уголовно-процессуальный кодексы. В перечень преступлений хотят добавить “преследование”.

В законопроекте “преследование” объясняется как принуждение лица к физическому контакту с другим лицом, незаконное наблюдение за ним, навязывание общения, также и с помощью телекоммуникационных или других средств связи, которое привело к ухудшению качества жизни этого лица или его близких родственников или членов семьи. За это предусмотрен штраф или исправительные работы до 1 года.

Под “ухудшением качества жизни” в этой статье имеется в виду ухудшение физического или психического здоровья, необходимость трижды и больше сменить место жительства или работы, расходы на меры безопасности. При этом в документе отсутствует четкий алгоритм – кто и как должен высчитывать ухудшение качества жизни.

Также четко не объясняется, что имеется в виду под “навязыванием общения”, кто, как и по какой шкале будет измерять “навязчивость”.

Как отмечают в Bihus.Info, существует угроза, что под эту квалификацию могут попасть журналисты – которые зачастую задают политикам и чиновникам вопросы, которые им не нравятся.

Наказание предусмотрено за вышеперечисленное в сочетании с распространением аудио-, фото- или видеоматериалов из сферы частной жизни этого лица или его близких родственников или членов семьи без их согласия, в том числе уникальных данных, используемых этим лицом или его близкими родственниками или членами семьи в средствах информационной связи, в том числе Интернет. За это предусмотрен штраф или исправительные работы до 2 лет, или ограничение свободы на тот же срок.

“Уникальные данные” в законопроекте – это данные, используемые этим лицом или его близкими родственниками или членами семьи в средствах информационной связи – а именно пароли, банковские счета, служебная информация или информация, которая не предоставляется лицом для использования другими лицами.

Под такую ​​трактовку могут попасть и журналистские расследования.

“Если что-то из указанного совершено повторно или повлекло существенный вред (средней тяжести телесные повреждения), или было совершено по предварительному сговору группой лиц, – наказание может быть в виде лишения свободы на срок от 2 до 5 лет”, – отмечают журналисты Bihus. Info.