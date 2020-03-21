Министр внутренних дел Арсен Аваков анонсировал ужесточение мер карантина уже со следующей недели.

Об этом он написал в Facebook на личной странице.

Министр написал, что первая неделя карантина – это начало пути преодоления нынешнего кризиса, “самые великие испытания еще впереди”.

“В стране уже введены ограничительные меры. Они будут значительно жестче в ближайшие дни – это продиктовано необходимостью! Это нужно делать!”, – заявил министр.

Он подчеркнул, что ограничения вводятся по всему миру. Недостача масок и респираторов ощутима также везде – как в США, так и в Европе. Во всем мире недостаточно тестов и аппаратов искусственной вентиляции легких.

“Ведущие экономики мира и лучшие системы здравоохранения оказались не готовы к атаке вируса. Это факт. У нас ситуация с этим такая же плохая. Это надо честно говорить. И чуда завтра не произойдет”, – написал Аваков.

Министр подчеркнул, что, по его мнению, тотальный карантин – это та мера, которая необходима Украине, чтобы минимизировать число зараженных коронавирусом в стране.

“На данный момент в стране должен работать только критически необходимые субъекты хозяйствования, вне зависимости от форм собственности! Предприятия критической промышленной инфраструктуры – остальные должны быть закрыты и люди должны быть дома на карантине. Не увольнение, не отправленные за свой счет – на карантине! Об убытках и компенсациях подумаем и решим позже, когда выживем!”, – написал он.

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Правило не выходить из дома без крайней необходимости должно стать правилом и строгой рекомендацией в ближайшие дни ради блага тысяч сограждан.

Аваков отметил, что правительство и президентский штаб уже готовят такие решения, а он настаивает на том, чтобы сделать это как можно раньше.

Министр повторил слова своего заместителя, которые ранее писал, что общественным транспортом сейчас должны пользоваться медики, военные, правоохранители, аптекари, спасатели, продавцы продуктовых магазинов и сотрудники коммунальных служб и систем жизнеобеспечения.