Об этом сообщил сегодня во время выездного внеочередного заседания Правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.
Глава МВД, в частности, прокомментировал, какой режим предлагается применить на время карантина в пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе и на административной границе с Крымом.
“Мы предлагаем 100 % режим ограничений для иностранных граждан. И мы предлагаем пропускать граждан Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, для того, чтобы иметь больший контроль”, – отметил Аваков.
Он уточнил, что граждане, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, пропускаться во время карантина не будут.
“То есть если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной нам оккупированной территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины, пока действует карантин”, – подчеркнул Аваков.
Окончательный порядок пересечения КПВВ должен быть утвержден на заседании СНБО.
(На видео – с 51:00)
- Сегодня Арсен Аваков сообщил о наличии информации о 12 случаях заражения коронавирусом во временно оккупированной Горловке (Донецкая область).
- С 12 марта и до 3 апреля в Украине введен карантин из-за распространения в мире коронавируса. Он предусматривает закрытие учебных заведений, запрет массовых собраний (спортивных и культурных) на более чем 200 людей, а также ограничение авиасообщения с некоторыми странами.