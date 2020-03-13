Из-за объявленного в Украине карантина в связи с коронавирусом планируется запретить въезд через КПВВ жителям с регистрацией на временно оккупированных территориях.

Об этом сообщил сегодня во время выездного внеочередного заседания Правительства министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

Глава МВД, в частности, прокомментировал, какой режим предлагается применить на время карантина в пунктах пропуска на линии разграничения на Донбассе и на административной границе с Крымом.

“Мы предлагаем 100 % режим ограничений для иностранных граждан. И мы предлагаем пропускать граждан Украины, которые имеют регистрацию на неоккупированной территории, для того, чтобы иметь больший контроль”, – отметил Аваков.

Он уточнил, что граждане, зарегистрированные на временно оккупированных территориях, пропускаться во время карантина не будут.

“То есть если гражданин Украины проживает в Горловке, на неподконтрольной нам оккупированной территории, имеет там место регистрации, он не может быть пропущен на неоккупированную территорию Украины, пока действует карантин”, – подчеркнул Аваков.

Окончательный порядок пересечения КПВВ должен быть утвержден на заседании СНБО.

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(На видео – с 51:00)