Об этом сообщает пресс-служба МВД.
“Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особый статус для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат”, – сказал Аваков.
- Накануне замглавы украинской делегации на переговорах в Минске, первый премьер-министр Украины Витольд Фокин заявил, что выступает за предоставление особого статуса всей территории Донбасса и за всеобщую амнистию.
- Также бывший секретарь Совета национальной безопасности и обороны Александр Турчинов отреагировал на слова представителя президента Украины в Трехсторонней контактной группе Витольда Фокина о предоставлении особого статуса всему Донбассу и заявил, что Фокина нужно отозвать из ТКГ.