Министр внутренних дел Арсен Аваков заявил, что высказывания представителя в ТКГ от Украины Витольда Фокина по поводу особого статуса для Донбасса и амнистии боевиков являются провокационными и спекулятивными.

Об этом сообщает пресс-служба МВД.

“Ни один наш солдат не должен погибать из-за нелепых политических спекуляций. Поэтому заявление представителя Украины в ТКГ В. Фокина о всеобщей амнистии и особый статус для всей территории Донбасса является провокационным и не соответствует национальным интересам. Помним о том, что за каждый клочок украинской земли на Донбассе погибли тысячи наших солдат”, – сказал Аваков.