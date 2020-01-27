Председатель комитета Верховной Рады по вопросам правоохранительной деятельности Денис Монастырский заявил, что министр Арсен Аваков не консультирует Президента Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью агентству “РБК-Украина”.

“Я считаю, что Арсен Аваков сейчас не консультирует Президента в вопросах законодательных инициатив. Он, безусловно, рефлексирует на президентские инициативы. И это, наверное, нормально для руководителя крупнейшего министерства в стране. Но, наверное, правильно будет сказать, что он не является сегодня “инициатором” этих идей”, – сказал Монастырский.

В то же время депутат объяснил, что среди множества предложений по вопросам безопасности в Офисе Президента выбирают те, которые считают наиболее эффективными.

“В рамках этих инициатив идут консультации и рефлексии. Какие может выражать, например, и Арсен Аваков”, – пояснил он.

Также глава комитета подчеркнул, что по вопросам правоохранительных органов Зеленского консультируют заместители главы Офиса Президента Андрей Богдан и Андрей Смирнов.