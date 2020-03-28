Глава МВД Украины Арсен Аваков ответил на вопрос о том, когда он устроит государственный переворот, назвав "идиотами" тех, кто "раздувает эту тему".

Такое заявление он сделал в интервью изданию “Бабель”.

Так, отвечая на вопрос о слухах касательно подготовки возможного госпереворота, свержения Владимира Зеленского и установления диктатуры, Аваков заявил:

“Тем, кто так думает и раздувает эту тему, могу сказать одно – идиоты! Я буду счастлив заниматься тем, что мне нравится, а не обслуживать товарищей, которые чего-то боятся, а затем просят “вот сейчас спасите нас”.

Глава МВД призвал “радоваться, что в стране есть компетентные люди”.

“За эти качества я уважаю своих сотрудников. Но некоторые думают иначе, говорит: “О, с*ка, статью написал – наверное, хочет быть президентом”. Нет, я просто выполняю свою работу так, как должен это делать”, – отметил Аваков.

Он подчеркнул, что считает себя одним “из самых опытных членов Правительства”. Владимира Зеленского глава МВД назвал “хорошим президентом”, а премьер-министра Дениса Шмыгаля “не дураком, а трудолюбивым, адекватным человеком”.

“Я один из самых опытных членов Правительства, поэтому могу, хочу и буду высказываться на любую тему. А президент у нас выполняет свою функцию, и у нас хороший президент. И премьер-министр тоже не дурак, а трудолюбивый, адекватный человек. Поэтому не бойтесь переворота. Если переворот будет, мы его преодолеем в интересах украинского народа”, – заявил Аваков.