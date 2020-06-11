Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

За нарушения украинцы уплатили уже 7399 штрафов.

“Количество нарушений снизилось вдвое, уплачены 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислены 1431 тысяча гривен – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области”, – отметил Аваков.

Министр призвал водителей поддерживать тренд безопасности на дороге и спасения жизней.

  • С 1 июня в Киеве и Киевской области заработала система автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.
  • #Буквы рассказывали, какие столичные дороги оснащены камерами видеофиксации.
  • Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое принимает сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения и позволяет их сразу оплатить.