За первые десять суток работы системы фото и видеофиксации количество нарушений скоростного режима в стране снизилось вдвое.

Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.

За нарушения украинцы уплатили уже 7399 штрафов.

“Количество нарушений снизилось вдвое, уплачены 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислены 1431 тысяча гривен – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области”, – отметил Аваков.

Министр призвал водителей поддерживать тренд безопасности на дороге и спасения жизней.