Об этом заявил глава Министерства внутренних дел Арсен Аваков, сообщает пресс-служба МВД.
За нарушения украинцы уплатили уже 7399 штрафов.
“Количество нарушений снизилось вдвое, уплачены 7399 штрафов, на счет Госказначейства зачислены 1431 тысяча гривен – итог 10 дней работы системы автофиксации нарушений скоростного режима в Киеве и Киевской области”, – отметил Аваков.
Министр призвал водителей поддерживать тренд безопасности на дороге и спасения жизней.
- С 1 июня в Киеве и Киевской области заработала система автоматической фото-, видеофиксации нарушений правил дорожного движения. В дальнейшем видеокамеры постепенно будут устанавливаться и по всей Украине.
- #Буквы рассказывали, какие столичные дороги оснащены камерами видеофиксации.
- Министерство внутренних дел запустило мобильное приложение, которое принимает сообщения о штрафах за нарушение правил дорожного движения и позволяет их сразу оплатить.