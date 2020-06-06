Видео он опубликовал в Facebook.
Это произошло во время инспекции правительственной программы по ракетному топливу на Павлоградском химзаводе.
Аваков отметил, что бизоны живут в лесопарке химзавода.
“Контур территории охраняется Нацгвардией. Внутри контура, меж объектами – в лесопарке живут олени и… бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизонятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок – притопали разбираться к шумящей столичной делегации!”, – написал Аваков.
Также он отметил, что “откупился” от непрошенных гостей “хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить на довольствие в Нацгвардию”.
Стоит отметить, что в Павлограде Аваков был вместе с главой Национальной полиции Игорем Клименко и замглавы Нацполиции Вадимом Трояном.
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