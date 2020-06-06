Министр внутренних дел Украины Арсен Аваков в ходе рабочей поездки в Павлоград показал, как покормил хлебом бизона.

Видео он опубликовал в Facebook.

Это произошло во время инспекции правительственной программы по ракетному топливу на Павлоградском химзаводе.

Аваков отметил, что бизоны живут в лесопарке химзавода.

“Контур территории охраняется Нацгвардией. Внутри контура, меж объектами – в лесопарке живут олени и… бизоны! И вот бизон с бизонихой и бизонятами, увидев какой-то нестандартный беспорядок – притопали разбираться к шумящей столичной делегации!”, – написал Аваков.

Также он отметил, что “откупился” от непрошенных гостей “хлебушком, добрым словом и обещанием зачислить на довольствие в Нацгвардию”.

Стоит отметить, что в Павлограде Аваков был вместе с главой Национальной полиции Игорем Клименко и замглавы Нацполиции Вадимом Трояном.