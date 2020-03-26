Сотрудники Национальной полиции Украины при необходимости будут обеспечивать принудительную госпитализацию граждан, у которых диагностирован коронавирус COVID-19.

Об этом заявил в комментарии журналистам министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

“Кабинет Министров принял постановление, согласно которому, по решению главного санитарного врача, полиция обеспечит принудительную госпитализацию человека с диагнозом коронавирус. Это мера, которую мы приняли, исходя из того, что в последние дни было несколько случаев, когда человек, получив положительный анализ, убегал из больницы, и полицейские его пытались найти. Другие не хотели госпитализироваться”, – подчеркнул Аваков.

Он уточнил, что человек с диагнозом “коронавирус”, “который сбегает из-под надзора врачей”, “является разносчиком”.

“Его иммунная система воспринимает эту ситуацию по-одному, а когда он заражает десятки других людей, возможно, он им “дарит” смерть. Поэтому давайте относиться к этому не легкомысленно, а достаточно строго”, – заявил глава МВД.

Аваков отметил, что режим чрезвычайной ситуации, который был введен Правительством на территории всей Украины, не останавливает конституционные права граждан, но накладывает определенные ограничения (в первую очередь на передвижения и массовые собрания).

“Сейчас у нас динамика, которая позволяет держать ситуацию под контролем. Очень важно, чтобы эта динамика сохранилась. Поэтому самое главное, что предусматривает режим карантина и чрезвычайной ситуации по всей стране, – это ограничение передвижения”, – заявил министр.

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Накануне сообщалось, что Кабинет Министров усилил ограничительные меры, направленные на борьбу с коронавирусом. Так, медучреждениям предоставили право в обязательном порядке проводить осмотр и госпитализацию тех, у кого подозревают COVID-19 (даже если граждане отказываются от обследования и лечения в добровольном порядке).