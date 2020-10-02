В начале сентября министр внутренних дел Арсен Аваков обратился с официальным письмом к премьер-министру Денису Шмыгалю по предоставлению дополнительных 1,979 миллиарда гривен на доплаты полицейским из Фонда борьбы с COVID-19 во время карантина.

Об этом говорится в письме Авакова, которое было обнародовано организацией StateWatch.

В обращении МВД отмечается, что постановлением КМУ № 485 от 10 июня 2020 года на доплаты полиции было выделено 2,249 миллиарда гривен. По состоянию на конец августа потрачено 99,4 % выделенных средств, а именно 2,237 млрд грн.

В письме МВД также предоставлены расчеты, согласно которым на доплаты 50 % оклада полицейским для обеспечения правопорядка и безопасности граждан с 1 августа по 31 ноября 2020 необходимо еще 1,979 млрд грн.

В частности, эти средства могут получить 54 352 полицейских, оклад которых в среднем составляет 15,34 тыс. грн на человека, а доплаты, соответственно, составят 7,67 тыс. грн.

“Ключевая проблема Фонда борьбы с COVID заключается в отсутствии официальных приоритетов расходов по этому Фонду. С одной стороны, МОЗ не обеспечил население массовым тестирования во время пандемии, а с другой – МВД уже второй раз претендует на доплаты полицейским”, – отметил председатель StateWatch Глеб Каневский.