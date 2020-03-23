Министр внутренних дел Арсен Аваков предлагает на время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей.

Об этом глава МВД написал в Facebook.

По его словам, большинство людей в Украине живут, не имея накоплений – “многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты”.

Поэтому Арсен Аваков предложил ряд инициатив, которые помогут Украине и украинцам.

“Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице”, – отметил он.

Для тех, кто в период карантина остался без средств существования, должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.

“На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%” – отметил министр.