Об этом глава МВД написал в Facebook.
По его словам, большинство людей в Украине живут, не имея накоплений – “многие семьи живут, что называется, от зарплаты до зарплаты”.
Поэтому Арсен Аваков предложил ряд инициатив, которые помогут Украине и украинцам.
“Должны быть введены специальные выплаты из государственного бюджета – как кризисное обеспечение по вынужденной безработице”, – отметил он.
Для тех, кто в период карантина остался без средств существования, должен быть разработан механизм доступной, простой помощи – без очередей в собесах и бюрократии.
“На время карантина предусмотреть льготы по ряду коммунальных платежей до 50% -75%” – отметил министр.
- Министр внутренних дел Арсен Аваков призывает правительство попросить помощи у Международного валютного фонда (МВФ), чтобы поддержать Украину в связи с пандемией коронавируса.